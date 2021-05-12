Под Одессой столкнулись сразу 4 автомобиля. Вследствие этого есть 4 пострадавших. Из них 1 человека госпитализировали. Аварию спровоцировал автомобиль Mercedes, который врезался в Mini Cooper. В сети опубликовали несколько видео этого ДТП.

Это случилось в поселке городского типа Авангард неподалеку от Одессы. Помощь медиков понадобилась даже тем пострадавшим, которых не госпитализировали.

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Последствия аварии 4 автомобилей в Авангарде: видео телеграм-канала "Х*****я Одесса"

Что известно о ДТП

Mini Cooper, в который врезались, влетел в грузовик. Однако Mercedes после этого не остановился.

Пострадавшему в аварии под Одессой оказывают помощь / Фото Нацполиции

На видео с места видно, что он также столкнулся с припаркованным ВАЗ-2108. Как сообщает "7 канал", легковушка от удара перевернулась и госпитализировали именно водителя этого автомобиля.

Момент столкновения автомобилей в Авангарде: видео телеграм-канала "Х*****я Одесса"