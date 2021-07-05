Под Одессой установили памятник сурку: фото

Установкой арт-объекта занимались сотрудники национального парка. Таким образом они надеялись привлечь внимание к исчезающим видам животных.

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Автором скульптуры стал Тарас Шевченко. Он – одесский художник, ранее установивший на территории заповедника скульптуру пеликана и "скифскую бабу". Сурок получил название "Хранитель границы".

Главная цель проекта – привлечь внимание к животным, что на грани исчезновения. Ведь сурок из-за вспашки степных участков больше не живет в нашей местности.



В нацпарке "Тузловские лиманы" установили скульптуру сурка / Фото издания "Думская"

Что известно о Сурке

Это род грызунов семейства выверочных, которые распространены в Евразии и Северной Америке. В Украине жили два вида сурка: степной и альпийский. Из них сохранился лишь сурок степной, обитающий в северо-восточной части страны.

Украинцы вспоминают сурка на праздник Явдохи (14 марта). В этот день просыпался сурок, свистел трижды, переворачивался на другой бок и спал вплоть до Благовещения. Люди выходили в поля, чтобы услышать его свист.

Данные взяты из Википедии.