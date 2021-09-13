Пугал покупателей магазина: под Одессой задержали мужчину с гранатой

В Одеському районі правоохоронці затримали чоловіка з гранатою. Перед цим він стояв біля магазину та лякав людей боєприпасом.

Это произошло в селе Визирка, что примерно в 40 километрах от Одессы. О задержании злоумышленника сообщили 13 сентября.

Громкое происшествие ранее Мужчину, который пришел с гранатой в Кабмин, задержали

Действительно имел гранату

Правоохранителям сообщили, что мужчина пугал людей возле магазина на улице Ново-Заградиевской. Они сразу отправились на это место и задержали подозреваемого.

У него изъяли боевую гранату Ф-1. Как злоумышленник пояснил свои действия – неизвестно.

Расположение улицы, где это произошло / Карта google

Что грозит задержанному

Правоохранители начали расследовать это событие по статье о незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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