Под офисом генпрокурора требуют отставки Венедиктовой: фото, видео
Вечером 10 августа под Офисом генпрокурора собрались активисты. Они в очередной раз пришли напомнить руководительнице Ирине Венедиктовой о произволе ее и ее подчиненных.
Участники акции требуют отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщила корреспондент 24 канала, которая находится на месте происшествия.
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По словам митингующих, прокуратура просто саботирует все резонансные дела, среди которых – убийство Павла Шеремета, Екатерины Гандзюк, так называемое дело пленок Вовка и нападение на Стерненко.
Люди принесли с собой разнообразные плакаты с призывами уволить главу Офиса генпрокурора. На протест пришел также Сергей Стерненко.
Люди требуют отставки Ирины Венедиктовой: смотрите фото 24 Канала / Анна Брикова
Акция продолжалась мирно, но активисты отметили, если их не услышат, будут прибегать к более радикальным действиям.
Акция протеста против главы Офиса генпрокурора: