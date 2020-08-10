Вечером 10 августа под Офисом генпрокурора собрались активисты. Они в очередной раз пришли напомнить руководительнице Ирине Венедиктовой о произволе ее и ее подчиненных.

Участники акции требуют отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщила корреспондент 24 канала, которая находится на месте происшествия.

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По словам митингующих, прокуратура просто саботирует все резонансные дела, среди которых – убийство Павла Шеремета, Екатерины Гандзюк, так называемое дело пленок Вовка и нападение на Стерненко.

Люди принесли с собой разнообразные плакаты с призывами уволить главу Офиса генпрокурора. На протест пришел также Сергей Стерненко.

Люди требуют отставки Ирины Венедиктовой: смотрите фото 24 Канала / Анна Брикова

Акция продолжалась мирно, но активисты отметили, если их не услышат, будут прибегать к более радикальным действиям.

Акция протеста против главы Офиса генпрокурора: