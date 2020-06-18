Вечером 17 июня под Офисом Президента требовали наказать виновных в смерти Гандзюк. Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" устроили митинг в день рождения погибшей активистки: ей должно было исполниться 35 лет.

Люди пришли на Банковую и требовали от президента признать слив дела. Десятки активистов скандировали лозунг "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает "Громадське".

К теме Выявлено много нарушений: ВСК не довольна расследованием убийства Гандзюк

Впоследствии под стенами Офиса Президента люди зажгли файеры. Заметим, что некоторые, чтобы почтить память об активистке, приходили с цветами.

Активисты зажгли файеры под стенами ОП: видео

Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» влаштували акцію під Офісом президента. Сьогодні Каті виповнилося б 35 років pic.twitter.com/gpNyWKQRP0 — hromadske (@HromadskeUA) June 17, 2020

Перед походом на Банковую участники акции побывали на Майдане Незлежности. Там они спроектировали световую инсталляцию с изображением Гандзюк на Дом профсоюзов.



Световая инсталляция на Доме профсоюзов / Фото с твиттера

Заметим, что символично в 35 день рождения Екатерины Гандзюк суд должен избирать меру пресечения подозреваемому в организации ее убийства Владиславу Мангеру. Однако, уже второй раз за эти дни заседание перенесли. Адвокаты заявили об отводе судьи.

Что этому предшествовало:

15 июня суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и предоставил разрешение на задержание Мангера. Уже 16 июня в 7 утра к нему наведались сотрудники Службы безопасности Украины.

Сам Мангер отказывался прибыть на судебное заседание об изменении ему меры пресечения. Потому что, мол, он болен и находится в Херсоне в больнице.

Однако, силовики пришли к нему и сразу же задержали. В тот же день Мангера перевезли в Киев, но меру так и не выбрали. Защита политика подала ходатайство об отводе судьи.

Ночь с 16 на 17 июня Мангер провел в изоляторе временного содержания. Избрание ему меры пресечения должно было состояться 17 июня, однако его вновь перенесли на следующий день – 18 июня.

Расследование по делу Гандзюк: что известно