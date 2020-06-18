Под Офисом Президента требовали наказать убийц Гандзюк: активистке должно было исполниться 35
Вечером 17 июня под Офисом Президента требовали наказать виновных в смерти Гандзюк. Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" устроили митинг в день рождения погибшей активистки: ей должно было исполниться 35 лет.
Люди пришли на Банковую и требовали от президента признать слив дела. Десятки активистов скандировали лозунг "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает "Громадське".
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Впоследствии под стенами Офиса Президента люди зажгли файеры. Заметим, что некоторые, чтобы почтить память об активистке, приходили с цветами.
Активисты зажгли файеры под стенами ОП: видео
Перед походом на Банковую участники акции побывали на Майдане Незлежности. Там они спроектировали световую инсталляцию с изображением Гандзюк на Дом профсоюзов.
Световая инсталляция на Доме профсоюзов / Фото с твиттера
Заметим, что символично в 35 день рождения Екатерины Гандзюк суд должен избирать меру пресечения подозреваемому в организации ее убийства Владиславу Мангеру. Однако, уже второй раз за эти дни заседание перенесли. Адвокаты заявили об отводе судьи.
Что этому предшествовало:
- 15 июня суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и предоставил разрешение на задержание Мангера. Уже 16 июня в 7 утра к нему наведались сотрудники Службы безопасности Украины.
- Сам Мангер отказывался прибыть на судебное заседание об изменении ему меры пресечения. Потому что, мол, он болен и находится в Херсоне в больнице.
- Однако, силовики пришли к нему и сразу же задержали. В тот же день Мангера перевезли в Киев, но меру так и не выбрали. Защита политика подала ходатайство об отводе судьи.
- Ночь с 16 на 17 июня Мангер провел в изоляторе временного содержания. Избрание ему меры пресечения должно было состояться 17 июня, однако его вновь перенесли на следующий день – 18 июня.
Расследование по делу Гандзюк: что известно
- На общественную активистку и работницу исполкома Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк неизвестные напали 31 июля 2018 года. Тогда ее облили серной кислотой, в результате чего 40% ее тела получили ожоги. 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.
- Нападение совершили пять человек – Сергей Торбин, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. В июне 2019 года они были признаны виновными в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть. Они получили от 3 до 6,5 лет.
- Расследование нападения продолжилось, ведь заказчиков и организаторов не нашли. Из-за этого Алексей Левин сбежал заграницу. Его задержали в Болгарии 24 января 2020 года. Досудебное расследование было возобновлено. Однако Левин отказывается свидетельствовать в суде по этому делу. 25 мая суд решил оставить его под стражей до июля.
- СБУ и Генпрокуратура Ирина Венедиктова сообщили, что завершили досудебное расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк 27 апреля 2020 года. Выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру. Также бывшему нардепу и экс-главе Херсонской ОГА Андрею Гордееву и бывшему заместителю председателя Херсонской ОГА Евгению Рищуку. Они якобы тоже могли быть причастны к этому делу, подозрения не объявляли.