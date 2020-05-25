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Под Офисом Президента требовали освободить подозреваемых в убийстве Шеремета

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Под Офисом Президента требовали освободить Кузьменко и Антоненко
Под Офисом Президента требовали освободить Кузьменко и Антоненко / hromadske.ua

На Банковой вечером 25 мая собрались митингующие, чтобы поддержать подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Именно в это время Андрею Антоненко продлили срок содержания под стражей.

Митингующие потребовали освободить и снять все обвинения с подозреваемых по делу Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Об этом с места события сообщает hromadske.

Напомним Полиция закончила расследование дела об убийстве Павла Шеремета

Поддержать фигурантов дела пришли более сотни человек. Помимо прочего, митингующие требовали уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. Они скандировали "Где справедливость!" Под Офис Президента пришел и муж Кузьменко, а также ее родители.

В то время, пока шла акция, суд продлил арест Андрею Антоненко. Следствие уже называют его не организатором преступления, как это было во время первого задержания, а лишь исполнителем.

Новость дополняется...

Смотрите видео протеста в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Киева Новости Украины Андрей Антоненко Riffmaster Юлия Кузьменко Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Офіс Президента Новости политики
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