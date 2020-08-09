В Беларуси 9 августа прошел день голосования на выборах президента. Государственные экзит-поллы показывают, что победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Впрочем беларусы с этим не согласны, они вышли на протесты в городах Украины, России и Польши.

О протестах под белорусскими дипломатическими учреждениями, их причины, стычки с правоохранителями и все другие детали пишет 24 канал.

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Протесты в Киеве

В Киеве протестанты с беларусскими паспортами собрались под посольством из Беларуси. Они заявляют, что им не позволили проголосовать на выборах, а Лукашенко – "украл их голоса".

Посол закрыл избирательный участок, расположенный в дипломатическом учреждении, в 20 часов вечера. Граждане, которых не допустили к участию в избирательном процессе, показывают паспорта и требуют продолжить выборы.

Протестующие выкрикивают патриотические лозунги и несут с собой плакаты с лозунгами "Свободу Беларуси" и "Беларусь – не Россия".

Под посольством Беларуси в украинской столице собрались сотни людей. Впоследствии начались столкновения между протестующими и полицией.

Протесты под посольством Беларуси в Киеве: смотрите видео

Протесты в России

Стихийные акции также начались под посольствами Беларуси в Москве и Санкт-Петербурге. Всего в белорусских протестах в России приняли участие тысячи людей.

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В Москве полиция оттеснила протестующих от посольства. К дипломатическму учреждению подогнали автозаки, впрочем информации о задержании пока нет.

Чтобы продемонстировать, что протестующие – не "согнанная толпа", они все подняли вверх свои беларусские паспорта, показывая, гражданами какой страны они являются.

Протесты под посольством Беларуси в Москве: смотрите видео

Протесты под посольствами Беларуси в России: смотрите видео

Причины протестов все те же – беларусы не согласны с результатами национальных экзит-полов, которые показали "полную победу Лукашенко". Протестующие не согласны с тем, что показали государственные экзит-полы.

Впрочем альтернатив в Беларуси фактически нет – негосударственные экзит-поллы запрещены. Единственная альтернатива – опросы на зарубежных участках показали полную победу Светланы Тихановской.

Протесты под посольствами Беларуси в России: смотрите видео

Протесты под посольствами Беларуси в России: смотрите видео

Протесты под посольствами Беларуси в России: смотрите видео​

Протесты в Польше

Еще одним государством, где начались протесты под посольством Беларуси стала Польша. Там граждане Беларуси, не успевшие проголосовать на выборах, собрались под дипломатическим учреждением.

Всего есть несколько десятков протестующих, которые скандируют "Беларусь". Силовиков на протестах пока не видно.

Протесты под посольством Беларуси в Польше: смотрите видео