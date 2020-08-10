Под Посольством Беларуси в Киеве собираются люди: фото, видео
В Киеве под посольством Беларуси люди собираются на акцию солидарности с белорусским народом. Сейчас все спокойно: пришли несколько десятков активистов, на месте присутствуют правоохранители.
Под диппредставительством проходит акция солидарности с народом Беларуси, сообщает 24 канал.
Ранее Под посольствами Беларуси в России и Украине собираются митинги: фото и видео
Сейчас там находятся несколько десятков активистов, журналисты и правоохранители. Люди требуют осудить избиение белорусских граждан, которые вышли накануне на мирный протест.
Кроме того, участники акции в Киеве отмечают необходимость обращений в международные организации, чтобы они отреагировали на события в Беларуси.
Под Посольством Беларуси в Киеве собрались люди / Фото Андрея Костюка (24 канал)
Люди собираются на протест под Посольством Беларуси в Киеве: видео
Подробнее об этом Протесты в Беларуси: митингующие обнародовали план следующих действий
Протесты в Беларуси: коротко
- Массовые протесты начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы считают, что произошли массовые фальсификации. Именно поэтому люди вышли на улицы городов по всей стране на протест.
- Правоохранители сразу начали задерживать протестующих, бросать в их сторону светошумовые гранаты и бить дубинками.
- Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.
- Там ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.
- Лишь около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.
- Во время столкновений были задержаны сотни человек, десятки протестующих получили ранения. В СМИ заявляют о смерти 3 участников протестов, впрочем, официальный Минск это опровергает.