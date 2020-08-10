В Киеве под посольством Беларуси люди собираются на акцию солидарности с белорусским народом. Сейчас все спокойно: пришли несколько десятков активистов, на месте присутствуют правоохранители.

Под диппредставительством проходит акция солидарности с народом Беларуси, сообщает 24 канал.

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Сейчас там находятся несколько десятков активистов, журналисты и правоохранители. Люди требуют осудить избиение белорусских граждан, которые вышли накануне на мирный протест.

Кроме того, участники акции в Киеве отмечают необходимость обращений в международные организации, чтобы они отреагировали на события в Беларуси.

Под Посольством Беларуси в Киеве собрались люди / Фото Андрея Костюка (24 канал) Люди собираются на протест под Посольством Беларуси в Киеве: видео

Важно! Ранее протестующие из Беларуси обнародовали свой план действий на 10 августа. Согласно ему, в 19:00 жителей Минска просят подойти к Стелле, можно собираться и в других районах столицы. Двигаться митингующие будут небольшими группами.

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Протесты в Беларуси: коротко