Также, кроме крымчанина, был задержан еще один неизвестный, пишет "РБК-Україна".

К слову Протест под Посольством Беларуси в Киеве: есть задержанные – фото, видео

После столкновений полиция задержала Кольченко, его посадили в автомобиль полиции и увезли в отделение.

Всего на протест под посольство Беларуси в украинской столице вышли до трех десятков человек. Они выкрикивали патриотические лозунги и требовали от Александра Лукашенко уйти в отставку.

Момент задержания Александра Кольченко в Киеве / фото "РБК-Украина"

Что известно про Кольченко?

Это 30-летний крымчанин, родом из Симферополя. В 2014 году после аннексии он не стал покидать оккупированный полуостров. Поэтому впоследствии его задержали российские оккупанты.

Ему и Олегу Сенцову "шили" общее дело о якобы подготовке теракта. Кольченко, как и Сенцов, смог выйти из российского плена только в сентябре 2019 года.