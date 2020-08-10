Под посольством Беларуси в Киеве задержали Кольченко – экс-пленника Кремля
В Киеве несколько десятков людей собрались на протест под посольством Беларуси. Впоследствии между протестующими и полицией начались столкновения. После этого полиция задержала бывшего политзаключенного России Александра Кольченко.
Также, кроме крымчанина, был задержан еще один неизвестный, пишет "РБК-Україна".
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После столкновений полиция задержала Кольченко, его посадили в автомобиль полиции и увезли в отделение.
Всего на протест под посольство Беларуси в украинской столице вышли до трех десятков человек. Они выкрикивали патриотические лозунги и требовали от Александра Лукашенко уйти в отставку.
Момент задержания Александра Кольченко в Киеве / фото "РБК-Украина"
Что известно про Кольченко?
Это 30-летний крымчанин, родом из Симферополя. В 2014 году после аннексии он не стал покидать оккупированный полуостров. Поэтому впоследствии его задержали российские оккупанты.
Ему и Олегу Сенцову "шили" общее дело о якобы подготовке теракта. Кольченко, как и Сенцов, смог выйти из российского плена только в сентябре 2019 года.