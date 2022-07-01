Под завалами базы отдыха дети, приехавшие, чтобы хоть немного забыть о войне, – Зеленская

В селе Сергеевка в Одесской области под завалами базы отдыха, куда попала российская ракета, остаются три человека. Под руинами находятся двое детей.

Невозможно думать об этом – и невозможно не думать, – Зеленская

Цинические обстрелы Одесской области прокомментировала первая леди, супруга президента Елена Зеленская. Она сообщила, что под завалами базы отдыха в Одесской области утром оставались три человека, двое из которых – дети.

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Дети, приехавшие туда хоть немного забыть о войне и вспомнить как это – иметь летние каникулы с морем. Мальчик 12 лет – возможно, их друг, с которым еще вчера перед сном расходились по комнатам, погиб. Невозможно думать об этом – и невозможно не думать,

– написала Зеленская в социальных сетях.

Жена президента подчеркнула, что каждый день, ложась спать, украинцы не знают, проснутся ли. Она отметила, что достаточно быть украинцем, чтобы в твой дом прилетела ракета.

Елена Зеленская добавила, что возле многоэтажки, в которую попала российская ракета, в частных домах и еще в одном санатории взрывная волна повыбивала окна.

Рядом – море, заминированное россиянами. Рядом ни одного военного объекта, которым Россия смогла бы оправдать свой очередной террористический акт. И мы сделаем все, чтобы ни одного оправдания за свои преступления для нее в мире не нашлось,

– резюмировала первая леди.

Также Елена Зеленская опубликовала несколько фотографий с места трагедии в Сергеевке.

Россия нанесла ракетный удар по Одесчине / Фото из соцсетей Елены Зеленской

Россия 1 июля атаковала Одесскую область: главное об авиаударе

Вооруженные силы России совершили очередной террористический акт за последние дни. После ракетных атак по Киеву, Днепру и Кременчугу оккупанты ночью нанесли авиаудар по поселку Сергеевка.

Российские военные выпустили по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе сразу три ракеты X-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22 со стороны Черного моря. Именно такими ракетами Россия ударила по Кременчугу.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", сигнал тревоги раздался почти одновременно с попаданиями ракет. Поэтому у людей практически не было времени, чтобы пройти в укрытие.

По состоянию на 11:36 известно о 19 погибших и 38 пострадавших. Среди погибших в результате ракетного удара по Одесчине – двое детей. Еще пятеро детей получили ранения.

В Офисе Президента информировали, что по состоянию на 9:40 под завалами базы отдыха остаются три человека, среди которых двое детей. В то же время спасатели закончили поиск тел в многоэтажке, куда попала другая российская ракета.

Российское минобороны оправдало удар по Одесской области тем, что якобы были "уничтожены радиолокационные станции".

К сведению – на Одесчине всеми силами продолжают разбор завалов 9-этажки: смотрите видео