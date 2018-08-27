Под Балаклеей до сих пор не могут потушить свалку
Пожар, вспыхнувший в воскресенье, 27 августа, на стихийной свалке под Балаклеей на Харьковщине, до конца не могут потушить.
Причину его возгорания видят в поджоге.
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Огонь тушили 9 пожарно-спасательных подразделений из пяти районов области. Задействовали даже авиацию для гашения. Пожарный вертолет 20 раз поливал водой пожарище. Ведь пламя бушевало на площади в полтора гектара. Но из-за жары и ветра оно могло перекинуться на лесополосу, за которой находится свалка бытовых отходов.
Сейчас на месте все еще дежурят спасатели и заливают водой очаги тления.
Прекращается тление, которое есть на глубине 2-3 метра. Никакой угрозы распространения огня пока нет. Происходит частичная засыпка и поливание этих участков, где идет наиболее интенсивное тление,
– прокомментировал помощник руководителя Управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
Видео: на Харьковщине до сих пор тушат стихийную свалку
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