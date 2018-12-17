12:10
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Под Черновцами подросток на санках влетел в бетонное ограждение: школьник умер в больнице

      178 Читати новину українською
      Подросток умер в больнице
      Подросток умер в больнице / Фото из открытых источников

      16 декабря в селе Большой Кучуров, Черновицкая область, в больницу госпитализировали 15-летнего школьника, который получил травмы, врезавшись на санках в бетонное ограждение.

      Об этом сообщает УНИАН.

      Читайте также: Умер 15-летний Дмитрий Ружевич – самый молодой в Украине директор частной библиотеки

      По информации медиков, подросток катался на санках, врезался в бетонный забор и потерял сознание. Его госпитализировали, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

      Тело школьника направили на судебно-медицинскую экспертизу.

      Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние Новости Черновцов
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Как подготовить ребенка к 1 сентября: спецпроект
       31 августа 2015 , 13:33
      В Польше водитель на переходе сбил трех украинок, две женщины погибли
       13 ноября , 12:39
      Новый бронированный КрАЗ покажут на военном параде
       14 августа , 10:45
      Автомобильные номера можно будет заказать по интернету
       25 сентября , 08:08
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук