Под Черновцами подросток на санках влетел в бетонное ограждение: школьник умер в больнице
16 декабря в селе Большой Кучуров, Черновицкая область, в больницу госпитализировали 15-летнего школьника, который получил травмы, врезавшись на санках в бетонное ограждение.
Об этом сообщает УНИАН.
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По информации медиков, подросток катался на санках, врезался в бетонный забор и потерял сознание. Его госпитализировали, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Тело школьника направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Источник: 24 Канал
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