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      Под Днепром водитель на большой скорости сбил женщину с ребенком: видео

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      Водитель на большой скорости сбил женщину с ребенком / Информатор

      В Подгородном Днепропетровской области Volkswagen на большой скорости сбил маму и ее 12-летнего сына, которые переходили дорогу по "зебре". Обоих с места аварии с травмами различной степени тяжести забрали бригады скорой помощи.

      ДТП произошло в понедельник, 27 января, на улице Шоссейной примерно в 8:00, об этом сообщает Информатор.

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      Машины, которые ехали в правом ряду, остановились, чтобы пропустить пешеходов. Однако водитель Volkswagen, двигаясь в левом, скорость не сбавил.

      На место сразу вызвали медиков. Пострадавшим сразу оказали первую помощь, а затем госпитализировали в больницу. Предварительно, у ребенка травмирована правая нога, у женщины – рассечена голова и черепно-мозговая травма. Оба находились в сознании. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.


      Водитель на большой скорости сбил женщину с ребенком / Фото: Информатор

      автомобіль побитий
      Пострадавшим сразу оказали первую помощь / Фото: Информатор

      Водитель сбил женщину с ребенком: видео

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      Автор: Северин Трач, Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости Днепра Аварии и ДТП
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