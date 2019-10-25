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      Под домашний арест взяли полицейского-борца с наркотиками, который набросился на патрульного

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      Суд взял под домашний арест полицейского, который с кулаками набросился на патрульного
      Суд взял под домашний арест полицейского, который с кулаками набросился на патрульного / pixabay.com/ru (иллюстративное фото)

      В Киеве суд взял под домашний арест оперуполномоченного управления противодействия наркопреступности столичной полиции. Последнего подозревают в сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

      Что сделал правоохранитель?

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      18 октября патрульные полицейские остановили автомобиль, который нарушил правила дорожного движения. За рулем был знакомый подозреваемого правоохранителя, сообщили в прокуратуре Киева. Поэтому, когда патрульные начали выяснять обстоятельства нарушения ПДД, оперуполномоченный начал агрессивно себя вести. Он препятствовал общению патрульных с водителем, а еще оба пытались скрыться с места происшествия.

      Все завершилось тем, что подозреваемый толкнул одного из патрульных и в дальнейшем оказывал сопротивление правоохранителям. Поэтому оперуполномоченному объявили подозрение в преступлении, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие в уголовном производстве продолжается.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Арест Новости Киева Полиция Криминал Криминальные новости
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