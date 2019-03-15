Под грифом "секретно": как прикрыли причастность Порошенко к разрушению исторического памятника

Еще пять лет назад за Петром Порошенко тянулось "нерешенное дело". Милиция расследовала уголовное производство по факту разрушения исторического памятника – земляного вала "Киевской крепости", Алексеевского люнета. Но после избрания Порошенко президентом тогдашняя милиция быстро закрыла дело, а документы относительно земли изъяло Управление государственной охраны.

Коротко о сути расследования

Пять лет назад, когда Петр Порошенко только стал президентом Украины, за ним тянулась одна "нерешенная проблема". Милиция расследовала уголовное производство по факту разрушения исторического памятника – инцидент произошел еще в 2012 году на его частном участке в центре Киева напротив Лавры. Эту землю Порошенко получил за бесценок в результате нехитрой схемы, о которой журналисты "Радио Свобода" рассказали в первый год его президентства.

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На этой, теперь частной земле расположен памятник национального значения – земельный вал "Киевской крепости", Алексеевский люнет, который был частично разрушен строительной техникой, что должна была построить имение для Порошенко. Но после избрания Порошенко президентом тогдашняя милиция быстро закрыла дело – якобы "в связи с отсутствием состава уголовного преступления", хотя факт разрушения памятника – а это уголовное преступление – ранее был установлен следствием.

Уже новая полиция долгое время не могла разыскать хоть какие-нибудь материалы того производства. А когда "Схемы" официально спросили у различных государственных органов документы относительно земли Порошенко и разрешения на ней строиться, которые могут быть доказательствами совершенного им уголовного преступления – оказалось, что их изъяло Управление государственной охраны, подчиненное президенту. Документы спрятали под грифами служебной и даже государственной тайны.

Как попасть на Алексеевский люнет? А никак!

Что такое Алексеевский люнет?Это один из трех люнетов "Киевской крепости", которые сохранились до наших дней. Это – земляные укрепления 18 века и, к тому же, памятник национального значения.



Алексеевский люнет – один из трех люнетов "Киевской крепости", которые сохранились до наших дней

Вот он – на одном из рисунков 19 века поэта Тараса Шевченко. На нем справа изображено земляное повышение – это, считают в Киевской крепости, и есть Алексеевский люнет.



Алексеевский люнет – на одном из рисунков 19 века поэта Тараса Шевченко

Какой вид он должен был иметь сейчас, можно представить, глядя на его копию, земляная насыпь возле "Родины-матери". А очертания Алексеевского люнета четко заметны на фотографии 1944 года, сделанной немецким пилотом.



Алексеевский люнет, вероятно, изображен на фото, сделанном немецким пилотом



На этом фото 1944 года четко заметны его очертания

Кроме того, Алексеевский люнет почти совпадает с земельными владениями нынешнего президента Украины Петра Порошенко. Но может ли обычный человек подойти, чтобы вблизи рассмотреть это место национального значения?



Журналист Сергей Андрушко ищет доступ к люнету на улице Радиальной в Киеве

В поисках возможностей попасть на Алексеевский люнет съемочная группа "Схем" отправилась на улицу Радиальную в Киеве. Здесь также есть земельный участок, ранее принадлежавшей общине Киева, а теперь – семье соратника президента депутата Игоря Кононенко.



Соратник президента Порошенко депутат Игорь Кононенко

Как ранее обнаружили "Схемы", более гектара ценной земли на Печерске в 2009 году Киевсовет безвозмездно передал в собственность структуре, связанной с Петром Порошенко и первым заместителем председателя его фракции в парламенте Игорем Кононенко – прямо напротив участка самого президента.



Собственность Кононенко



Участок Порошенко

Участок, на котором расположен памятник национального значения, Алексеевский люнет, окружает сплошной забор и здания. Пройти к самому люнету – невозможно. Поэтому его можно увидеть разве через щели забора.

Туда не пустят. Раньше, лет 40 назад, ходили на шашлыки и играли в футбол. Была ореховая роща. Орехи, в основном, ходили собирать в молодости. Можно было пройти. До того, как Порошенко купил,

– рассказал киевлянин Виктор, который встретился с журналистами.

Впрочем, многие вообще не знают, что там находится национальный памятник.



Многие вообще не знают, где находится национальный памятник

Разговор журналиста с жителем Киева:

– Как попасть на Алексеевский люнет?

– А что это такое?

– Это такая достопримечательность национального значения, земляной вал.

– Честно, не скажу, как попасть.

– Вы здесь живете или работаете?

– Работаю.

– Экскурсию сюда не водят?

– Нет, конечно, здесь забор стоит...

Знаток памятников и экс-заместитель директора департамента культурного наследия Минкультуры Виктор Вечерский рассказывает, что там проходит граница заветной территории.

Это выше, как говорится, чем охранная зона. Заповедная территория – это та территория, на которой можно только охранять и реставрировать памятники. И больше ничего не делать,

– отмечает специалист.



Знаток памятников и экс-заместитель директора департамента культурного наследия Минкультуры Виктор Вечерский

И на практике все совсем не так. На Алексеевский люнет заводили строительную технику – и это было зафиксировано на фотографиях.



Строительная техника на Алексеевском люнете в 2012 году



На участке Порошенко зафиксировали технику в 2012 году

В связи с этим в 2013 году прокуратура Печерского района Киева даже открыла уголовное производство: "Прокурорской проверкой было установлено, что застройщик частично разрушил памятник и снес часть земляного укрепления Киевской крепости".

В 2013 году прокуратура открыла уголовное производство относительно разрушения люнета строительной техникой

В документах упоминался адрес участка – Радиальная, 5 – владельцем которой и является Порошенко. Досудебное расследование тогда осуществляла милиция. Она же его и закрыла в 2014 году – уже когда Порошенко стал президентом.

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Но теперь, на новый запрос "Схем", уже полиция долго не могла разыскать это дело. Начальник Печерского управления ГУ Нацполиции Киева Андрей Дуброва сначала по телефону сообщил журналистам, что документов, на основании которых было закрыто это дело, – у них нет.



Полиция по запросу журналистов долго не могла разыскать это дело

Разговор с начальником Печерского управления ГУ Нацполиции Киева Андреем Дубровым:

– У вас этих документов нет?

– Нет.

– А где эти документы?

– Я не готов сказать. Это вопрос к милиции.

– Ну ее же не существует.

– Да верно. А мы не правопреемники – это по закону прописано.

– А кто правопреемник?

– Никто.

– Ну должны же эти документы передаться вам, наверное.

– Передаться, может, и должны были...

– Документы у вас есть же эти, правильно?

– Я не готов отвечать.

Нарушению уголовного производства предшествовала проверка законности строительства на земле Порошенко – ее проводила инспекция архитектурно-строительного контроля.



Руководитель юридического отдела департамента ГАСК в Киеве Михаил Павлушин.

Но сейчас эти акты проверки бесследно исчезли. Расследование об исчезновении документов никто не проводил – это в разговоре с журналистами подтвердил руководитель юридического отдела департамента государственной архитектурной строительной инспекции (ГАСК) в Киеве Михаил Павлушин.

Разговор с Михаилом Павлушиным:

– Где сейчас документы, мы спрашиваем?

– Место нахождения документов нам не известно. Поскольку в департамент ГАСК эти документы от Государственного строительного контроля в городе Киеве не передавались. Ответственность на людях, которые были владельцами и создателями этих документов.

– Назовите фамилии – кто в ответе?

– Фамилии в настоящее время назвать не могу. Для того, чтобы знать, кто подписывал, надо иметь акты проверки – потому что подписи ставятся на самых актах проверки. А у нас их нет.

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Впрочем, копия предписания инспекторов с описанием всех нарушений сохранилась в редакции "Схем". Этот документ еще раньше появился в распоряжении "Схем" во время проведения расследования на эту же тему 4 года назад.



Копия предписания инспекторов ГАСК с описанием всех нарушений сохранилась в редакции "Схем"

"На время проверки не предоставлено... соответствующих согласований проектной документации с органом охраны культурного наследия и КП "Специализированное управление противооползневых подземных работ", – говорится в предписании от 2012 года.

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Несмотря на то, что дело было закрыто, как только Порошенко стал президентом, следствие же установило, что разрушение люнета на его участке действительно произошло. Об этом журналистам сообщили в полиции.

Во время досудебного расследования установлено, что при проведении строительных работ по адресу: г. Киев, Радиальная, 5, было разрушено часть памятника национального значения "Земляные укрепления цитадели с бастионами Киевской крепости",

– говорится в ответе Национальной полиции в адрес Радио Свобода.



Разрушение люнета при строительстве на участке Порошенко действительно произошло – полиция

Следователи Печерского отделения полиции Киева, которым "Схемы" регулярно звонили с вопросами о пропавших материалах дела, за несколько дней до эфира сообщили, что таки смогли их разыскать.

Руководитель следственного отдела Печерского управления Национальной полиции в Киеве Роман Яловый сообщил, что были допрошены свидетели, но в итоге уголовное производство было закрыто – с формулировкой "в связи с отсутствием уголовного преступления".

При проведении строительных работ по адресу: Киев, улица Радиальная, 5 было разрушено часть памятника национального значения – земляные укрепления цитадели с бастиона Киевской крепости. В ходе досудебного расследования по результатам проведения следственных действий не получено достаточно данных, указывающих на наличие признаков состава уголовного преступления,

– рассказал Роман Яловый.



Руководитель следственного отдела Печерского управления Национальной полиции в Киеве Роман Яловый

На уточнение, допрашивали ли застройщика участка, следователь коротко сказал: "Эту информацию я вам предоставить в настоящее время не могу. Постановление при закрытии уголовного производства было направлено в прокуратуру Печерского района. И в настоящее время она не отменена. Таким образом, уже прошло три года".

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Почему же, установив разрушения памятника, в тогдашней милиции решили закрыть дело – еще и с такой формулировкой "в связи с отсутствием состава уголовного преступления"? Ведь разрушения исторического памятника – это именно уголовная статья, предусматривающая ответственность – от крупного штрафа до 3 лет лишения свободы? На эти вопросы в полиции ответить не смогли.



Печерские холмы, где расположен люнет

А именно засекречивания документов относительно земельных участков президента в других государственных органах происходило прямо на глазах журналистов "Схем".

Под грифом "секретно"

За несколько месяцев до выборов Управления государственной охраны начало изымать из различных государственных органов всю документацию, связанную с частными земельными участками действующего президента Украины Петра Порошенко, расположенными в буферной зоне Киева – возле Лавры.

Руководитель УГО Валерий Гелетей сообщил всем предыдущим распорядителям этой информацией, отныне она – секретная, а значит – не подлежит разглашению.



Руководитель УГО Валерий Гелетей

Например, 7 ноября 2018 года Министерство культуры письмом сообщило, что согласовало проект восстановления ландшафта на Алексеевском люнете – того, который в собственности Петра Порошенко. "Схемы" поинтересовались у министра культуры Евгения Нищука, как он может объяснить изменения в историческом ареале Киева, в частности на земельном участке президента. В ответ министр отметил: "Никак не могу объяснить, я не в курсе дела".



Председатель Минкульта Евгений Нищук не смог объяснить изменения в историческом ареале Киева, в частности на земельном участке президента

А уже через четыре дня после этого разговора с Нищуком в Министерство культуры пришло письмо – от охранников президента. И документы, в частности, проекта земельного участка Порошенко, засекретили и изъяли.

В общем, интереса министр культуры Нищук к национальной достопримечательности не обнаружил и через несколько месяцев:

– Петр Порошенко просил разрешение на земляные работы на своем участке...

– Первый раз слышу.

– И они были предоставлены...

– Не знаю. Я не в курсе о земельных работах. Я только в курсе о культурной политике, которая есть в Украине.



Журналист Сергей Андрушко и министр культуры Евгений Нищук

До полного засекречивания документов УГО Министерство культуры успело предоставить "Схемам" один документ – разрешение на проведение земляных работ на территории Алексеевского люнета. Он был издан в 2016 году, то есть при президентстве Петра Порошенко. Поэтому журналисты обратились в Институт археологии, поскольку такие работы на национальном памятнике должны вестись как минимум под наблюдением археологов.

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Директор института археологии НАН Украины Виктор Чабай, рассматривая этот документ, удивился: "А почему разрешение на проведение земляных работ на территории памятника выдан не археологам?"

Впрочем, через несколько минут, узнав, кто является собственником земли, Виктор Чабай заявил, что Порошенко "закон уважает":

– Я скажу, что Петр Алексеевич, что-то он строил и мы исследовали – он давал заявки, то есть шел четко и ясно по закону. Если это Петр Алексеевич, я думаю, что там проблем нет, а если попы – они делают что угодно.

– То есть в президенте Украины вы не сомневаетесь?

– С тех заявок, что он давал – а были когда-то, лет 5 или 10 назад, он еще не был президентом, он закон более или менее уважал...



Директор института археологии НАН Украины Виктор Чабай

Через несколько дней директор сообщил редакции, что все документы по Радиальной, 5 частности по надзору их работником земляных работ в 2016 году, были изъяты по такой же схеме, как и в Минкульте – Управлением госохраны.

Похожая история случилась с другим учреждением – департаментом охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации.



Руководитель департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк

Сначала руководитель этого департамента Александр Никоряк любезно проверил по просьбе "Схем", было ли у них зарегистрировано проведение земляных работ в 2016 году на памятнике, где расположен участок Петра Порошенко:

– На земляные работы мы не выдаем вообще, мы только регистрируем. Если Минкульт их выдал заказчику, заказчик просто приходит к нам, регистрирует, чтобы орган охраны знал, что там ведутся такие работы. Чтобы мы могли в любом случае реагировать.

– Мы можем проверить один адрес, регистрировалось ли это разрешение?

– Можем, конечно.

Впрочем, через несколько телефонных звонков Никоряк в присутствии журналистов выяснил, что такое разрешение зарегистрировано в департаменте не было. Директор департамента отметил, что такие нарушения могут привести к "выезду инспекции, к остановке работ, предписаниям, к штрафам". Впрочем, впоследствии, когда "Схемы" обратились к этому же департаменту с просьбой ознакомиться с документами относительно участка президента, оказалось, что их тоже изъяло УГО.

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Управление государственной охраны, подчиненное непосредственно президенту, возглавляет Валерий Гелетей – давний соратник Петра Порошенко. Именно по его приказу была засекречена вся информация о земле президента в "Царском селе", на основании чего он удалил ее из разных государственных органов.



Президент Порошенко и руководитель УГО Гелетей

Вот как это объяснили в УДО: "Информация, которая запрашивается, относится к категории информации с ограниченным доступом в соответствии с Перечнем сведений, составляющих служебную информацию в Управлении государственной охраны Украины, утвержденного приказом Управления государственной охраны Украины от 27.02.2018 № 85. С этих оснований, в соответствии со статьей 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации" и статьи 20 Закона Украины "Об информации", запрашиваемая информация не может быть предоставлена".

По приказу Гелетея была засекречена вся информация о земле президента в Царском селе

"Заслуженный строитель" президента

Петр Порошенко на этой земле возле Лавры планировал построить жилое поместье, рядом с домом своего армейского друга и нынешнего депутата Игоря Кононенко. Заниматься этим он тогда поручил строителю Артуру Уманскому.



Строитель Артур Уманский

Журналисты обнаружили, что в 2017 году Порошенко наградил Артура Уманского высоким званием "Заслуженный строитель Украины".

За что наградили Уманского? Как говорилось в ходатайстве, среди прочего, Уманский "совершил ликвидацию чрезвычайного положения на Алексеевском люнете".

"Схемы" пообщались с Уманским телефону:

– Вас наградили званием "заслуженный строитель Украины"?

– Наверное, наверное...

– В том числе и за то, что вам удалось "ликвидировать чрезвычайное положение, вызванное оползнем и подпорных стен Алексеевского люнета..."

– (смеется) Мне очень нравится ваша формулировка. Пожалуй, и так. Не помню.

Но что именно вызвало чрезвычайное положение на памятнике, который находится в собственности президента? Или кто его вызвал? Не те же строительные работы, когда на участок заехала тяжелая техника и уничтожила часть люнета – как ранее установили в полиции?

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В Киевской службе по чрезвычайным ситуациям сообщили "Схемам", что не слышали о чрезвычайном положении на Алексеевском люнете. Киевское предприятие "Специализированное управление противооползневых подземных работ почв" также в письменном ответе заявил, что за последние десять лет не имеют информации об оползнях на люнете.

За что же тогда строитель получил награду? Неужели его действительно наградили за то, что вызвало беспокойство правоохранителей?

Сам Уманский рассказал, что работы на участке были приостановлены, когда оказалось – что это люнет:

– Девять свай было засверлено первых. Кто тогда был... прокуратура, СБУ, культурологический отдел... Это в 2012 году все закрылось.

– Это речь об Алексеевском люнете?

– Да. На других люнетах я не работал вообще. Завел где-то в 2011-2012 годах технику. Говорю, что разрешение на руках у меня, карточка на начало работ была у меня на руках. А тогда уже, когда начали работы... определились, что это Алексеевский люнет. Для него это тоже было такое... И после этого больше ничего не выполнялось.

Сам Порошенко никогда публично не признавал, что на его участке во время строительства была разрушена историческая достопримечательность. Но уже в 2016 году начался процесс ее восстановления.

Вывод из буферной зоны

Тот же строитель Артур Уманский согласовал в Минкульте проект восстановления исторического ландшафта люнета Алексеевского бастиона по улице Радиальной, 5 – за подписью заместителя министра культуры Тамары Мазур. Проект, который впоследствии также изъяли и засекретили охранники президента.



Проект восстановления люнета изъяли и засекретили охранники президента

Экс-заместитель директора департамента Министерства культуры Украины Виктор Вечерский, к которому журналисты обратились как к знатоку памятников, был поражен – насколько быстро ведомство согласовало этот проект.



Экс-заместитель директора департамента Министерства культуры Украины Виктор Вечерский

Разговор с Виктором Вечерским:

– Посмотрите дату, когда оно попало в Министерство культуры. Это был четверг. Ну а что такое четверг-пятница в любом министерстве? Это дни перед выходными, когда никто ничего не делает. А дальше посмотрите, когда они получили положительное заключение?

– 15-го – через четыре дня.

– То есть во вторник. Во вторник у них на руках уже был положительный вывод. В нашей бюрократической системе такое возможно только в том случае, если руководство Министерства культуры четко сказало: давайте, срочно делайте положительное заключение.

– Обычно как долго это может продолжаться?

– Стандартный срок – месяц.

В том же месяце вышел приказ министра культуры Нищука о новых границах буферной зоны вокруг Лавры. По стечению обстоятельств, земельные участки Порошенко оказались за чертой этой буферной зоны.

В том месяце вышел приказ министра культуры Нищука о новых границах буферной зоны вокруг Лавры и земля Порошенко оказалась вне ее

Это продолжалось несколько месяцев – а потом они снова попали в буферную зону, уже по следующему приказу министра.

Это продолжалось несколько месяцев, а потом они снова попали в буферную зону

Но вот в самом Минкульте эту информацию не нашли. Руководитель отдела Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Татьяна Ткаченко сообщила, что данных о выдаче министерством разрешения на работы на Радиальной, 5, нет:

– Радиальная вышла из этой зоны.

– Ну, это было на три месяца всего. Декабрь – январь – февраль. А в марте мы уже эту зону расширенную...

– Просто именно в это время Министерство культуры дало разрешение на строительные земляные работы на Радиальной...

– Не знаю, это в Министерство культуры обращайтесь – на основании чего.

– О предоставлении разрешений для земляных работ?

– Нет этой информации, что министерство предоставило разрешение.

В начале 2017 года "Схемы" уже рассказывали, что участок по адресу Радиальная, 5 как раз выставили на продажу. Ее владелец – президент Украины Петр Порошенко.

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Земельный участок, расположенный не в буферной зоне, мог стать более привлекательным предложением для потенциального покупателя. Потому что, например, согласно мораторию, принятого Киевсоветом в 2015 году, новое строительство в буферной зоне запрещено. А вот для строительства не в буферной – таких запретов нет.

Проект дома для президента

Виктор Вечерский, с которым "Схемы" встретились как со знатоком памятников, ранее работал в Министерстве культуры. У него сохранились предэскизные проекты в отношении Алексеевского люнета по состоянию на 2014 год.



У Вечерского сохранились предэскизные проекты в отношении Алексеевского люнета

На рисунках можно увидеть, что на улице Радиальной, 5 предлагался дом, а на соседнем участке, где собственно расположен Алексеевский люнет, – ландшафтный дизайн.

Мы видим, что сам люнет идет под благоустройство, на нем ничего не строится. А на том участке, который уже относится к усадебной малоэтажной застройке – действительно малоэтажный двухэтажный дом – еще и с такой плоской крышей,

– рассказывает Вечерский.

Не засекреченной осталась только информация о целевом назначении земельного участка, где расположен Алексеевский люнет – в реестре имущественных прав. И там уже появилось еще одно целевое назначение – "Земли жилой и общественной застройки". Как такое могло случиться?

"Зеленый свет" застройке

Согласно действующему генеральному плану, строить на земельном участке, где расположен Алексеевский люнет, запрещено.

"Изменения в генплан можно вносить только через Киевгорсовет", – объясняет член главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры – организации, которая в Украине сотрудничает с ЮНЕСКО, – Неля Куковальская.



Член главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры Неля Куковальская

Изменения целевого назначения участка является нарушением. Все изменения в генеральный план должны вносить через Киевский городской совет. Но я что-то такого не помню в нашем городе, честно вам скажу. Это серьезное нарушение. Наш город – из зеленого города, где было множество парков, во что мы превратились? В сплошную застройку,

– отметила Неля Куковальская.

В Киевском департаменте земельных ресурсов о появлении нового целевого назначения ничего не знают – и говорят, что они ничего не согласовывали.

Молчание в Администрации президента

Несколько раз съемочная группа "Схем" возвращалась по адресу Радиальная, 5 – но доступа к памятнику так и не нашла. Не могут попасть туда не только местные жители, но и представители музея "Киевская крепость", частью которой является Алексеевский люнет.

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"Так что жители тех районов имеют очень влиятельные связи, подойти к люнету на сегодняшний день возможности нет. Из-за плотной застройки к ним доступа нет... и наши сотрудники хотели попасть, но бесполезно", – рассказал журналистам заместитель гендиректора музея "Киевская крепость" Андрей Вялец.



Заместитель гендиректора музея "Киевская крепость" Андрей Вялец



Алексеевский люнет является частью музея "Киевская крепость"

Что же происходит с памятником национального значения – земляным валом Киевской крепости? Участком, владельцем которого является президент Украины? Почему засекретили документы, связанные с этой землей? Президент очень редко дает брифинги для прессы, поэтому журналистам не часто удается задать вопрос ему лично. "Схемы" специально поехали в Чернигов, где Порошенко находился с рабочей поездкой, чтобы спросить, давал ли он лично указание Гелетею засекретить документы относительно его земельного участка.

Увидев журналиста, президент не стал отвечать на его вопросы. "Я сейчас на митинге, простите", – сказал он.



"Схемы" специально поехали в Чернигов, где Порошенко находился с рабочей поездкой, чтобы задать ему вопросы



Президент не стал отвечать на вопрос журналиста Сергея Андрушко

Журналисты обратились с запросом на имя Петра Порошенко и в Администрацию президента. Но и там так и не ответили, давал ли Порошенко личное указание руководителю Управления госохраны Валерию Гелетею изымать из различных государственных органов все упоминания о своем частном земельном участке. Документы, которые были спрятаны по статусу служебной и даже государственной тайны. Документы, которые могли бы служить доказательствами разрушения памятника национального значения.

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Затруднились ответить у президента и на вопрос о том, насколько этично было с его стороны награждать почетным званием "Заслуженный строитель" человека, который занимался его частным строительством, что, как ранее установило следствие, привело к разрушению национального памятника. До сих пор также без ответа остаются вопросы, почему, как только Петр Порошенко стал президентом, было закрыто дело по этому факту.