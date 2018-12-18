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      Под Харьковом в результате пожара умер мужчина

      28 Читати новину українською
      В результате пожара на Харьковщине погиб мужчина
      В результате пожара на Харьковщине погиб мужчина / Фото пресс-службы ГСЧС

      В ночь на 18 декабря в частном доме под Харьковом вспыхнул пожар. Спасателям, которые приехали на место происшествия, удалось потушить огонь, однако не обошлось без человеческих жертв.

      Как сообщила пресс-служба ГСЧС, во время тушения огня спасатели нашли тело мужчины.

      Пожар вспыхнул в частном деревянном доме в селе Коротич. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 120 "квадратов", а крыша дома рухнула внутрь. Пресс-служба ГСЧС также заявила, что причина внезапного пожара устанавливается.

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      Под обломками пожарные обнаружили тело погибшего 52-летнего мужчины.

      Также спасатели отметили, что в последние недели показатель трагических случаев во время пожаров в жилом секторе страны поражает стабильно высокими показателями. Такая тенденция наблюдается каждый год с наступлением отопительного периода.

      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Харькова Пожар ГСЧС
      Источник: 24 Канал
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