Под Харьковом жестоко убили бывшего казачьего атамана: жуткие детали

В лесополосе под Харьковом, возле села Циркуны, нашли тело 58-летнего харьковчанина Гамзата Гаджиева, который 18 июня уехал из дома на своем автомобиле Land Rover и не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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26 июня в 15:30 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от граждан. Они рассказали о том, что в лесополосе села Циркуны в автомобиле находится тело человека,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что причины смерти мужчины установит судебно-медицинское вскрытие.

В то же время местное издание NewsRoom, ссылаясь на собственные источники среди правоохранителей, пишет, что мужчину нашли обнаженным, на теле были следы насилия, а рядом с мужчиной стоял его автомобиль. Также, возле тела Гаджиева обнаружили документы и 170 гривен. При этом гражданская жена погибшего заявляла, что он имел с собой 50 тысяч долларов.

Отметим, Гаджиев был бывшим атаманом "Слобожанского казачьего округа", а в последнее время - активистом "Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями".

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.