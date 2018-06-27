20:40
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 15°C
  • четверг
    28°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сегодня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Под Харьковом жестоко убили бывшего казачьего атамана: жуткие детали

313 Читати новину українською
Под Харьковом нашли убитым Гамзата Гаджиева
Под Харьковом нашли убитым Гамзата Гаджиева / newsroom.kh.ua

В лесополосе под Харьковом, возле села Циркуны, нашли тело 58-летнего харьковчанина Гамзата Гаджиева, который 18 июня уехал из дома на своем автомобиле Land Rover и не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Читайте также: На Прикарпатье мужчина задушил свою жену, потому что она назвала его "москалем" и защищала Савченко

26 июня в 15:30 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от граждан. Они рассказали о том, что в лесополосе села Циркуны в автомобиле находится тело человека,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что причины смерти мужчины установит судебно-медицинское вскрытие.

В то же время местное издание NewsRoom, ссылаясь на собственные источники среди правоохранителей, пишет, что мужчину нашли обнаженным, на теле были следы насилия, а рядом с мужчиной стоял его автомобиль. Также, возле тела Гаджиева обнаружили документы и 170 гривен. При этом гражданская жена погибшего заявляла, что он имел с собой 50 тысяч долларов.

Отметим, Гаджиев был бывшим атаманом "Слобожанского казачьего округа", а в последнее время - активистом "Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями".

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Теги: Криминальные новости Новости Украины Жертвы Полиция Новости Харькова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Обязательное лицензирование врачей: какую систему предлагает Минздрав
сегодня, 20:01 Обязательное лицензирование врачей: какую систему предлагает Минздрав
Яніна Ткачук 51
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
сегодня, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 1343
Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сегодня, 18:00 Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 116
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сегодня, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 290
Чому корупційна система дала збій
сегодня, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 141
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук