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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Активисты пикетировали "Интер" из-за программы на 9 мая

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      Акция протеста под телеканалом "Интер" 9 мая
      Акция протеста под телеканалом "Интер" 9 мая / Громадське

      Под офисом телеканала "Интер" в Киеве активисты инициативы "Выключи российское" расклеили одноименные наклейки. Все для того, чтобы привлечь внимание к российской пропаганде, которую, по мнению активистов, системно распространяет телеканал.

      Участников акции возмутило то, что 9 мая "Интер" покажет программу "Победа. Одна на всех" и фильм "Ни шагу назад!". Среди актеров фильма – главный герой российской ленты "Донбас.Окраина" Гела Месхия. Этот фильм был профинансирован российским Минкультом и снят в оккупированном Крыму. Соответственно, лента запрещена к показу в Украине.

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      Інтер акція протест 9 травня День перемоги

      Інтер 9 травня програма День перемоги
      Программа телеканала "Интер" на 9 мая

      Анонс программы "Победа. Одна на всех" свидетельствует, что в телепередаче используют советскую символику. Это будет нарушением закона об осуждении тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.

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      Смотрите видеоанонс концерта "Победа. Одна на всех" на "Интере"

      6 мая члены организации обратились в СБУ с требованиями предоставить надлежащую оценку деятельности телеканала "Интер".

      Через некоторое время к участникам акции вышел журналист новостной редакции телеканала "Интер" Даниил Снисар. Он заявил, что уважает работу своей редакции и не понимает, почему акция состоялась под зданием "Национальных информационных систем", которые не имеют отношения к изготовлению озвученного контента. Активисты объяснили, что именно к этому зданию приходят гости программ "Интера".

      Українські телеканали власники Інтер Фірташ

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      Теги: Новости Украины Кино День Победы 9 мая Протесты Новости Киева Российская пропаганда Журналисты Медиа СМИ
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