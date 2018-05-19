Под Кабмином митингующие требуют легализовать коноплю

Под Кабинетом министров Украины собралось около сотни людей. Они требуют легализовать коноплю.

Организаторы акции принесли диджейский пульт, на митинге присутствует в основном молодежь, передает "Громадське".

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Мы против бессмысленных запретов. Я представляю пациентов, которые знают, что такое смертельно опасные заболевания. Если весь мир ищет пути, как облегчить боль, то мы поддерживаем такой путь,

– сказал представитель сети ЛЖВ (Люди, живущие с ВИЧ) Дмитрий Шерембей.

Отмечается, что участники акции требуют от правительства начать научные исследования каннабиноидов, в частности в медицинских целях.

Рядом стоят несколько представителей полиции и охранников Кабмина, акция проходит спокойно.

Напомним, недавно участники общественных организаций, которые занимаются опекой тяжелобольных и неизлечимых пациентов, организовали в Киеве пресс-конференцию "Конопляный марш свободы", во время которой обратились к Правительству с просьбой реформировать государственную политику в отношении использования наркотических средств.

