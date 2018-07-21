Под какую песню Усик выходит в ринг: слова и видео

Уже через несколько часов украинский боксер, чемпион мира по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик выйдет на поединок против россиянина Мурата Гассиева. Поединок состоится в Москве, а выходить на него украинец будет под довольно патриотическую песню.

Стоит отметить. что когда-то Александр Усик выходил под песню "Їхали козаки", которую исполняла группа "Тень солнца". Но после того, как эта песня стала гимном для сборной Украины по футболу во время Евро-2016, Усик отказался от нее. А для него специально была написана песня "Браття" Василием Жаданом. Впервые под эту песню Усик вышел на поединок против Марко Хука в четвертьфинале Всемирной боксерской Суперсерии.

Читайте также: Усик – Гассиев: где смотреть боксерский поединок

Песня "Браття", под которую Усик выходит в ринг

Стоит отметить, что в этой песне есть следующие слова:

А ми браття, як соколи,

В вольнім виросли краю

Не дамо свій край нікому,

Краще згинемо в бою.



Та ще рано нам вмирати,

Бо роботи через край.

Бий у барабан, козаче,

Та гучніш, сурмаче, грай

Именно под эту песню Усик выходил и во время взвешивания в Москве на площади.

Выход Усика на взвешивание в Москве