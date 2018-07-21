Под какую песню Усик выходит в ринг: слова и видео
Уже через несколько часов украинский боксер, чемпион мира по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик выйдет на поединок против россиянина Мурата Гассиева. Поединок состоится в Москве, а выходить на него украинец будет под довольно патриотическую песню.
Стоит отметить. что когда-то Александр Усик выходил под песню "Їхали козаки", которую исполняла группа "Тень солнца". Но после того, как эта песня стала гимном для сборной Украины по футболу во время Евро-2016, Усик отказался от нее. А для него специально была написана песня "Браття" Василием Жаданом. Впервые под эту песню Усик вышел на поединок против Марко Хука в четвертьфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
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Песня "Браття", под которую Усик выходит в ринг
Стоит отметить, что в этой песне есть следующие слова:
А ми браття, як соколи,
В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому,
Краще згинемо в бою.
Та ще рано нам вмирати,
Бо роботи через край.
Бий у барабан, козаче,
Та гучніш, сурмаче, грай
Именно под эту песню Усик выходил и во время взвешивания в Москве на площади.
Выход Усика на взвешивание в Москве