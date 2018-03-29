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Под Киевом авто вылетело на встречную полосу и врезалось в маршрутку: жуткие фото

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В четверг, 29 марта, на Гостомельском шоссе под Киевом произошло масштабное ДТП, столкнулись Honda, Hyundai и маршрутка.

Об этом информирует dtp.kiev.ua в Facebook.

Предварительно установили, что водителя Honda из-за мокрой дороги занесло на встречную полосу, после чего он столкнулся с маршруткой.

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Очевидцы отмечают, что "Богдан" двигался в сторону Киева.

В этот момент по встречной полосе двигалась Honda. Не справившись с управлением на мокрой дороге, машину вынесло на встречную полосу. "Японец" зацепил в бок маршрутку, разодрал всю обшивку. После этого его начало крутить по дороге,
– говорится в сообщении.

Затем Honda влетела в "лоб" Hyundai, который двигался за "Богданом".

На место вызвали полицию и скорую помощь. "Скорая" забрала девушку – водителя Honda, у которой были ушибы грудной клетки, а также пассажира из Hyundai с переломанными пальцами руки.

Известно, что на момент ДТП в маршрутке не было пассажиров. Движение в сторону Киева затруднено – там образовались огромные пробки.

К слову, в Киеве около 22:00 возле ТРЦ Dream Town 2 произошла авария, в результате чего один из водителей вылетел с дороги.

Теги: Новости Украины Новости Киева Фотоновости Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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