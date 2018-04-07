Под Киевом автомобиль на большой скорости сбил насмерть молодого человека: видео 18+
На автодороге Обухов – Киев произошла авария. Водитель автомобиля Nissan Leaf сбил на большой скорости пешехода.
Происшествие произошло вблизи санатория "Конча Заспа", передает dtp.kiev.ua.
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По словам очевидцев, погибшему было около 20 лет. Он перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте.
Авария под Киевом
Пешеход получил сильный удар. Часть дороги он проехал на капоте автомобиля. После этого он упал. Еще несколько минут у него наблюдался пульс. От удара лобовое стекло автомобиля треснуло.
На вызов через 10 минут приехала скорая помощь.
Внимание! видео 18+
К слову, ночью 2 апреля в Киеве детектив Национального антикоррупционного бюро на своем автомобиле сбил пешехода. Сейчас человек находится в больнице.