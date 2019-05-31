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      Под Киевом BMW со скоростью 210 километров в час влетел под фуру: фото, видео

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      Под Киевом BMW со скоростью 210 километров влетела под фуру
      Под Киевом BMW со скоростью 210 километров влетела под фуру / Информатор

      В четверг, 30 мая, под Киевом на Житомирской трассе произошла смертельная авария. Рядом с населенным пунктом Копылов в направлении Житомира BMW на скорости более 200-т километров в час влетел под фуру. Водитель скончался на месте.

      По словам водителя фуры, он припарковал свой автомобиль на обочине, когда он почувствовал сильный удар. Выйдя, он увидел, что под его грузовым авто находится легковушка, которую фактически полностью раздавило. Трагический инцидент произошел около 19 часов. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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      Водитель BMW уже оказался мертвым, а потом машина загорелась. На место прибыли сотрудники ГСЧС и ликвидировали возгорание и достали авто из-под фуры.

      Смотрите видео с места события:

      Владелец грузовика не пострадал. А на спидометре BMW стрелка остановилась на цифре 210 километров в час. От самого транспорта не осталось и живого места.

      Все, що залишилось від автомобіля
      Все, что осталось от автомобиля

      Почему водитель летел с такой скоростью, к сожалению, неизвестно. На место приехали родственники водителя BMW, однако они были в состоянии шока и ничего не смогли ответить.

      Территорию огородили лентой, следственно-оперативная группа уже начала следственные действия, чтобы установить причину инцидента.

      На спідометрі зафіксували позначку у 210 кілометрів на годину
      На спидометре зафиксировали отметку в 210 километров в час

      На месте работали правоохранители, медики и спасатели.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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