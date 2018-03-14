Под Киевом дорога превратилась в настоящее озеро, людей спасали на лодках

В результате таяния снега на Киевщине затопило дорогу между селами Крюковщина и Тарасовка. Машины погружались в воду по крышу, людей эвакуировали на лодках.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как рассказали в ведомстве, подтоплено около 50 метров дороги, а высота воды достигает полутора метров.

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"Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 4 единицы техники и 11 человек личного состава. На месте подтопления проведена выездная комиссия, ситуация находится под контролем ГСЧС", – сообщила пресс-служба.

В то же время в соцсетях люди выкладывают фото затопленной части дороги и советуют выбирать другой маршрут.

При этом уже во второй половине 14 марта движение вблизи села Тарасовка восстановили.

Из-за снега дорога стала озером​

Людей спасали на лодках​