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      Под Киевом горел автобус с пассажирами: фото

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      Під Києвом горів автобус / Патрульна поліція Києва

      На подъезде к Киеву горел пассажирский автобус. Инцидент произошел 25 февраля около 16:00. В автобусе в этот момент находились пассажиры.

      К счастью, пожар в автобусе вовремя заметили патрульные. Они дежурили на участке дороги Киев – Чоп, где произошла чрезвычайная ситуация. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Киева.

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      Инспекторы Александр Пашко и Александр Мазур заметили пламя и облако дыма в задней части автобуса. Они сразу бросились на помощь и эвакуировали оттуда всех пассажиров,
      – говорится в сообщении.

      Пламя с помощью огнетушителей удалось погасить за считанные минуты. Со слов водителя, причиной возгорания стала электропроводка.


      Под Киевом загорелся автобус с пассажирами/ фото Патрульная полиция Киева

      К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

      На место событий вызвали и спасателей. Тем временем патрульные помогли организовать движение для всех, кто проезжал по этому участку дороги.


      Патрульные, которые тушили автобус и эвакуировали людей/ фото Патрульная полиция Киева

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар Полиция
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