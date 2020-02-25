Под Киевом горел автобус с пассажирами: фото

На подъезде к Киеву горел пассажирский автобус. Инцидент произошел 25 февраля около 16:00. В автобусе в этот момент находились пассажиры.

К счастью, пожар в автобусе вовремя заметили патрульные. Они дежурили на участке дороги Киев – Чоп, где произошла чрезвычайная ситуация. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Инспекторы Александр Пашко и Александр Мазур заметили пламя и облако дыма в задней части автобуса. Они сразу бросились на помощь и эвакуировали оттуда всех пассажиров,

– говорится в сообщении.

Пламя с помощью огнетушителей удалось погасить за считанные минуты. Со слов водителя, причиной возгорания стала электропроводка.



Под Киевом загорелся автобус с пассажирами/ фото Патрульная полиция Киева

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

На место событий вызвали и спасателей. Тем временем патрульные помогли организовать движение для всех, кто проезжал по этому участку дороги.



Патрульные, которые тушили автобус и эвакуировали людей/ фото Патрульная полиция Киева