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      Под Киевом горел мебельный магазин: фото, видео

      28 Читати новину українською
      Под Киевом горел мебельный магазин / www.dsns.gov.ua

      На Киевщине произошел масштабный ночной пожар. В селе Петропавловская Борщаговка горел магазин мебели. Огонь полностью охватил здание площадью 600 квадратных метров. На время ликвидации пожара движение транспорта возле магазина перекрыли.

      Примерно в полночь пожарным итоге удалось потушить огонь, сообщили в ГСЧС.

      Обратите внимание! В Австралии разбился самолет, который должен был тушить пожары: весь экипаж погиб

      Почти 50 спасателей и 10 единиц техники боролись с пламенем свыше 3 часов. Причины возгорания выясняют правоохранители.

      На Киевщине произошел масштабный ночной пожар / Фото: ГСЧС

       

      Смотрите видео: Пожар в магазине мебели

      Жертв и пострадавших нет, а причины возгорания пока выясняют правоохранители.

      Вогонь від пожежі було видно за декілька кілометрів
      Огонь от пожара был виден за несколько километров / Фото из соцсетей

      Ночью 22 января загорелся Нижнеднестровский национальный природный парк под Одессой. Возгорание произошло в Беляевском районе на площади около 15 гектаров. Ситуация сложна тем, что горел камыш, а пожарные не имели технических возможностей для прохождения в плавнях.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Новости Украины ГСЧС Пожар
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