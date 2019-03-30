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      Под Киевом горело предприятие по изготовлению военного обмундирования

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      В поселке Ворзель горело военное предприятие
      В поселке Ворзель горело военное предприятие / ТСН

      В поселке Ворзель Киевской области на территории ООО "НПП" Темп-3000 ", которое занимается изготовлением военного обмундирования, возникла крупный пожар, охвативший 1,5 тысячи квадратных метров.

      Чрезвычайники сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. К его тушению были привлечены 54 спасателя и 12 единиц специальной техники.

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      О возгорании в службу по чрезвычайным ситуациям сообщили 29 марта в 20:05. Полностью локализовать пожар удалось в 23:20. Очевидцы в соцсетях сообщали о том, что во время пожара было слышно звуки похожие на взрывы боеприпасов.

      Впоследствии пресс-секретарь ДСНС Киевской области Виктория Рубан сообщила "Громадському" что на предприятии нет боеприпасов и во время пожара не было слышно взрывов.

      Напомним, что 27 марта вечером на автостоянке в Кропивницкому у газовой заправки прогремели до 7 взрывов после которых вспыхнул пожар. Это взорвались цистерны с газом на газовозах. В помещениях жителей города и здании школы взрывной волной выбило окна, несколько микрорайонов остались без света. В результате инцидента пострадали 4 человека. Двое из них – пожарные Назаренко и Жаботинский. Хотя пожар удалось потушить, пламя все же уничтожило 18 автомобилей.
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      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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