Под Киевом горело предприятие по изготовлению военного обмундирования

В поселке Ворзель Киевской области на территории ООО "НПП" Темп-3000 ", которое занимается изготовлением военного обмундирования, возникла крупный пожар, охвативший 1,5 тысячи квадратных метров.

Чрезвычайники сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. К его тушению были привлечены 54 спасателя и 12 единиц специальной техники.

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О возгорании в службу по чрезвычайным ситуациям сообщили 29 марта в 20:05. Полностью локализовать пожар удалось в 23:20. Очевидцы в соцсетях сообщали о том, что во время пожара было слышно звуки похожие на взрывы боеприпасов.

Впоследствии пресс-секретарь ДСНС Киевской области Виктория Рубан сообщила "Громадському" что на предприятии нет боеприпасов и во время пожара не было слышно взрывов.