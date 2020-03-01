Под Киевом горит отель, перекрыта трасса Киев – Одесса: фото, видео
Вблизи поселка Чабаны, что в Киевской области, вспыхнул отель возле автозаправочной станции.
Видео и фото пожара опубликовали очевидцы в фейсбук.
К слову: В Киеве дотла сгорела маршрутка
Из-за сильного задымления трасса Киев-Одесса перекрыта.
Пробки на трассе Киев – Одесса из-за масштабного пожара
На месте работают пожарные, полиция и скорая помощь. Сейчас информации о пострадавших нет.
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