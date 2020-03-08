Под Киевом грузовик полностью раздавил легковушку: трое погибших – жуткие фото и видео
Страшная авария произошла на дороге Борисполь – Барышевка под Киевом вечером 7 марта. Водитель легкового автомобиля Peugeot 307 не предоставил преимущество в движении грузовику. Что стало причиной смертельного столкновения, в результате которого иномарку полностью смяло. Все ее пассажиры погибли.
За рулем легковушки находилась 26-летняя киевлянка, ее пассажиры – 32-летний житель Львовщины и 34-летний уроженец Донецкой области. Все они погибли от удара мгновенно. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
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Тела трех погибших доставили на судмедэкспертизу. Водитель грузовика остался невредимым.
Все, что осталось от легковушки / Фото "Информатор"
Момент аварии: видео "Информатор"
Обломки автомобиля и грузовик изъяли как вещественные доказательства. По факту ДТП правоохранители уже возбудили уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности". Продолжается следствие.
От удара грузовик перевернуло на бок / Фото "Информатор"
Авария на трассе Борисполь – Барышевка / Фото пресс-службы Нацполиции Киевской области