Под Киевом грузовик полностью раздавил легковушку: трое погибших – жуткие фото и видео

Страшная авария произошла на дороге Борисполь – Барышевка под Киевом вечером 7 марта. Водитель легкового автомобиля Peugeot 307 не предоставил преимущество в движении грузовику. Что стало причиной смертельного столкновения, в результате которого иномарку полностью смяло. Все ее пассажиры погибли.

За рулем легковушки находилась 26-летняя киевлянка, ее пассажиры – 32-летний житель Львовщины и 34-летний уроженец Донецкой области. Все они погибли от удара мгновенно. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Тела трех погибших доставили на судмедэкспертизу. Водитель грузовика остался невредимым.



Все, что осталось от легковушки / Фото "Информатор"

Момент аварии: видео "Информатор"

Обломки автомобиля и грузовик изъяли как вещественные доказательства. По факту ДТП правоохранители уже возбудили уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности". Продолжается следствие.



От удара грузовик перевернуло на бок / Фото "Информатор"

Работники ГСЧС возле грузовика / Фото пресс-службы Нацполиции Киевской области



Авария на трассе Борисполь – Барышевка / Фото пресс-службы Нацполиции Киевской области

