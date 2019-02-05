Под Киевом грузовик въехал в военный тягач: движение по Житомирскому шоссе затруднено

Во вторник, 5 февраля, недалеко от Киева произошло ДТП в котором столкнулись грузовик Volvo и военный КрАЗ. В результате столкновения водителя Volvo госпитализировали с травмой шеи.

Издание "Информатор", находясь на месте инцидента, сообщило, что из-за аварии на выезде из Киева затруднено движение транспорта. На месте столкновения автомобилей работают правоохранители, следователи и оперативники, которые устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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Отмечается, что военный тягач двигался из Киева по Житомирскому шоссе. В 300 метрах от поста полиции крупногабаритный грузовик Volvo, перевозивший строительный вагончик, протаранил военный тягач КрАЗ. От удара смяло половину кабины грузовика. Водитель успел вывернуть руль и направить машину в крайний ряд, поэтому основной удар пришелся на пассажирскую часть, где, к счастью, никого не было.



Фото "Информатор"

Смотрите видео: авария под Киевом