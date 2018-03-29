Под Киевом из-за гололеда перевернулся микроавтобус: фото

Под Киевом на Бориспольской трассе из-за гололеда перевернулся микроавтобус. Автомобиль вылетел в кювет.

Как пишет "Страна", на Бориспольской трассе произошло сразу две аварии. В одной из них автомобиль вынесло на отбойник, во втором случае микроавтобус перевернулся. ДТП произошло неподалеку поворота на аэропорт "Борисполь".

Читайте также: В Одесской области перевернулся поезд с зерном: появились фото с места аварии

Отмечается, что в микроавтобусе находились водитель и пассажирка. Водители других автомобилей оказали им необходимую помощь на месте. Обошлось без жертв.