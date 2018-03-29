Под Киевом из-за гололеда перевернулся микроавтобус: фото
Под Киевом на Бориспольской трассе из-за гололеда перевернулся микроавтобус. Автомобиль вылетел в кювет.
Как пишет "Страна", на Бориспольской трассе произошло сразу две аварии. В одной из них автомобиль вынесло на отбойник, во втором случае микроавтобус перевернулся. ДТП произошло неподалеку поворота на аэропорт "Борисполь".
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Отмечается, что в микроавтобусе находились водитель и пассажирка. Водители других автомобилей оказали им необходимую помощь на месте. Обошлось без жертв.
Источник: 24 Канал
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