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      Под Киевом из-за поджога сухой травы произошел масштабный пожар: фото

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      Між Бучею й Ірпінем розгорілася велика пожежа через підпал трави

      Между Бучей и Ирпенем 1 апреля произошел пожар вблизи пруда. Все из-за поджога сухой травы, который впоследствии перешел в пожар на 4 гектарах земли.

      Про загорання і масштабну пожежу у фейсбуці повідомила Бучанська міська рада.

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      Коли пожежа почала набирати масштабів, місцеві мешканці викликали рятувальників. Ті близько двох годин розбиралися з наслідками займання. Пожежу вдалося ліквідувати.

      Як після цього всього називати "організаторів" знищення території? Невже нам мало викликів і бід, які треба додати у ці дні?
      – риторично запитали у Бучанській міськраді.

      Пожежа під Києвом через підпал сухої трави: фото

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: ГСЧС Новости Киева Пожар Новости Украины
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