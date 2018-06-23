Под Киевом масштабное ДТП: на автодороге образовался затор
В субботу, 23 июня, вблизи Киева столкнулись 5 автомобилей. В результате ДТП на автодороге Житомир - Киев образовался затор.
Об этом сообщает на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Читайте также: Жуткое ДТП в Кривом Роге: пьяный водитель на смерть сбил двух молодых женщин
"Масштабное ДТП под Киевом: разбиты пять автомобилей. Затор. с. Капитановка по направлению а/д Житомир – Киев, водитель "Нексии" не выдержал дистанцию", – говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии