Под Киевом масштабное ДТП: на автодороге образовался затор

В субботу, 23 июня, вблизи Киева столкнулись 5 автомобилей. В результате ДТП на автодороге Житомир - Киев образовался затор.

Об этом сообщает на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Масштабное ДТП под Киевом: разбиты пять автомобилей. Затор. с. Капитановка по направлению а/д Житомир – Киев, водитель "Нексии" не выдержал дистанцию", – говорится в сообщении.