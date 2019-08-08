Под Киевом мужчина, находящийся под следствием, напал на женщину у нее дома среди белого дня

В Вышгороде средь бела дня женщина открыла дверь, не смотря в глазок. В результате ее избили, ограбили и связали проводом в собственной квартире. Оказалось, что нападавший находится под следствием за другое уголовное преступление, однако суд пока не разрешил его арестовать.

На женщину в ее собственном доме напал мужчина, которому предъявили обвинение по 5 статьям Уголовного кодекса, связанным с убийством, покушением на убийство полицейского, оружием, угонами автомобилей и кражами – об этом сообщает начальник полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

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Инцидент произошел 6 августа примерно в 11:30 в одном из многоквартирных домов Вышгорода. Женщина ждала знакомого, поэтому открыла дверь сразу, когда услышала дверной звонок. Вместо этого на нее напал мужчина с ножом и начал бить потерпевшую кулаками по лицу. Далее злоумышленник начал угрожать убийством и требовать деньги.

Испуганная девушка отдала 1000 долларов, однако нападавшему оказалось мало, поэтому он отобрал золотые украшения, ноутбук, телефон и банковские карточки. После чего связал потерпевшую проводами и оставил в квартире.

К вечеру полиция нашла и задержала подозреваемого. Он уже успел переодеться и спустить часть денег на игровых автоматах столицы.

Начальник полиции Андрей Небытов в своем посте ставит риторический вопрос:

Это же что нужно совершить, чтобы ждать приговора суда за решеткой? Сколько еще таких подсудимых ходят по нашим городам?