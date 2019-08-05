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      Под Киевом мужчина облил себя бензином и поджег

      34 Читати новину українською
      Под Киевом мужчина поджег себя из-за металлолома
      Под Киевом мужчина поджег себя из-за металлолома / YouTube

      В Обуховском районе Киева пенсионер поджег себя, чтобы бывшая жена не сдавала его металлолом.

      Инцидент произошел 4 августа в селе Подгорцы, Обуховского района Киева, об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

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      Конфликт начался с того, что женщина хотела сдать металлолом со двора. Зато ее бывшему мужу такая идея не пришлась по душе – он требовал ничего не трогать, угрожая облиться топливом и поджечься.

      Впоследствии он все же облил себя и своих близких бензином. Напуганная дочь, которая стала свидетелем событий, сразу вызвала полицию.

      Правоохранители попытались успокоить серьезно настроенного пенсионера, однако мужчина таки достал зажигалку и поджег себя. К счастью, работники полиции смогли быстро потушить огонь, а 72-летнего мужчину сразу госпитализировали.

      Самопідпал
      Под Киевом пенсионер поджег себя из-за металлолома


      Мужчина облил себя и своих родственников бензином

      blog_ava
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      8 августа
      480
      Теги: Криминальные новости Новости Киева Криминал Новости криминала и ДТП
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