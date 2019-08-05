Под Киевом мужчина облил себя бензином и поджег

В Обуховском районе Киева пенсионер поджег себя, чтобы бывшая жена не сдавала его металлолом.

Инцидент произошел 4 августа в селе Подгорцы, Обуховского района Киева, об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

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Конфликт начался с того, что женщина хотела сдать металлолом со двора. Зато ее бывшему мужу такая идея не пришлась по душе – он требовал ничего не трогать, угрожая облиться топливом и поджечься.

Впоследствии он все же облил себя и своих близких бензином. Напуганная дочь, которая стала свидетелем событий, сразу вызвала полицию.

Правоохранители попытались успокоить серьезно настроенного пенсионера, однако мужчина таки достал зажигалку и поджег себя. К счастью, работники полиции смогли быстро потушить огонь, а 72-летнего мужчину сразу госпитализировали.



Под Киевом пенсионер поджег себя из-за металлолома