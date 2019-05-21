Под Киевом мужчина с пистолетом и гранатой попал в ДТП: фото и детали

В Васильковском районе Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes. Водитель "немца" не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате загорелся автомобиль. Когда приехали спасатели и полиция, кроме проблем с авто у мужчины нашли гранату и пистолет.

Как только поврежденную огнем машину начали грузить на эвакуатор, 36-летний киевлянин начал вести себя агрессивно. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киевской области.

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Причиной ДТП стало то, что водитель не смог справиться с управлением и попал в яму, из-за чего загорелся его авто. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и правоохранители. Однако, как только спасатели начали грузить автомобиль не эвакуатор, водитель начал вести себя неадекватно, поэтому его задержали.

Не автомобилем единым

На мужчину составили административный протокол по статье 185 КУоАП, а именно – злостное неповиновение работнику правоохранительного органа, после чего мужчину доставили в полицию. Уже в отделении при поверхностном осмотре у него изъяли ручную гранату РГД-5 с запалом и пистолет ТТ с полным магазином.



Обгоревшее авто перевезли на стоянку временного содержания

После этого сотрудники полиции осмотрели автомобиль, который был доставлен на стоянку временного содержания. В салоне Меrсеdеs полицейские обнаружили четыре пары различных номерных знаков. Почти сразу правоохранители решили обыскать помещение задержанного. Там правоохранители изъяли еще патроны, а также две дымовые шашки.

Что грозит правонарушителю

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение. Сейчас же ему грозит обвинение по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.