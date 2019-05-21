19:16
21 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танцы Путина с Австрией. Гундяев специалист широкого профиля
      Вєсті Кремля
      23:15, 20 мая
      Вести.UA: фишечки инаугурации Зеленского. Ребрендинг партии "Народный фронт"
      Вєсті.UA
      21:51, 20 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Под Киевом мужчина с пистолетом и гранатой попал в ДТП: фото и детали

      5 Читати новину українською
      Под Киевом мужчина с пистолетом и гранатой попал в ДТП
      Под Киевом мужчина с пистолетом и гранатой попал в ДТП / Информатор

      В Васильковском районе Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes. Водитель "немца" не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате загорелся автомобиль. Когда приехали спасатели и полиция, кроме проблем с авто у мужчины нашли гранату и пистолет.

      Как только поврежденную огнем машину начали грузить на эвакуатор, 36-летний киевлянин начал вести себя агрессивно. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киевской области.

      Читайте также: В Киеве пьяный водитель Uber чуть не сбил несколько человек: фото, видео

      Причиной ДТП стало то, что водитель не смог справиться с управлением и попал в яму, из-за чего загорелся его авто. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и правоохранители. Однако, как только спасатели начали грузить автомобиль не эвакуатор, водитель начал вести себя неадекватно, поэтому его задержали.

      Не автомобилем единым

      На мужчину составили административный протокол по статье 185 КУоАП, а именно – злостное неповиновение работнику правоохранительного органа, после чего мужчину доставили в полицию. Уже в отделении при поверхностном осмотре у него изъяли ручную гранату РГД-5 с запалом и пистолет ТТ с полным магазином.

      Обгоріле авто 'перевезли на стоянку тимчасового утримання
      Обгоревшее авто перевезли на стоянку временного содержания

      После этого сотрудники полиции осмотрели автомобиль, который был доставлен на стоянку временного содержания. В салоне Меrсеdеs полицейские обнаружили четыре пары различных номерных знаков. Почти сразу правоохранители решили обыскать помещение задержанного. Там правоохранители изъяли еще патроны, а также две дымовые шашки.

      Что грозит правонарушителю

      Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение. Сейчас же ему грозит обвинение по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

      читайте также:
      •  
      blog_ava
      Встреча Зеленского с председателями фракций: о чем договорились
      сегодня
      4048
      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Знак протеста: что пишут мировые СМИ об отставке Гройсмана
      сегодня , 18:02 Знак протеста: что пишут мировые СМИ об отставке Гройсмана
      Світлана Попова 506
      Прибічник Януковича повернувся в Україну: хто до цього причетний
      сегодня , 18:00 Прибічник Януковича повернувся в Україну: хто до цього причетний
      Віталій Шабунін 198
      Бойовики намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      сегодня , 17:49 Бойовики намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      Дмитро Снєгирьов 711
      Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска
      сегодня , 17:10 Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска
      Євгенія Мазур 893
      Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      сегодня , 16:40 Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      Фундація DEJURE 3897
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук