Под Киевом начался масштабный пожар на птицефабрике: дым дошел до столицы

Под Васильковом, что в Киевской области, начался масштабный пожар на птицефабрике. Столбы густого, черного дыма было видно аж в Киеве. Сейчас спасателям удалось ликвидировать пожар.

Известно, что пожар начался вечером, 7 августа, в одном из ангаров птицефабрики, сообщили в "Киев Оперативный". Точную причину возгорания сейчас устанавливают.

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К ликвидации пожара привлекли семь единиц техники и 30 пожарных. Пожарным удалось обуздать пожар за несколько часов.



Пожар на птицефабрике под Киевом

К счастью, пострадавших от пожара нет. Ангар, который загорелся, был пуст.