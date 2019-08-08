04:43
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Под Киевом начался масштабный пожар на птицефабрике: дым дошел до столицы

      517 Читати новину українською
      Пожар на птицефабрике под Киевом
      Пожар на птицефабрике под Киевом / 24 канал

      Под Васильковом, что в Киевской области, начался масштабный пожар на птицефабрике. Столбы густого, черного дыма было видно аж в Киеве. Сейчас спасателям удалось ликвидировать пожар.

      Известно, что пожар начался вечером, 7 августа, в одном из ангаров птицефабрики, сообщили в "Киев Оперативный". Точную причину возгорания сейчас устанавливают.

      Читайте также: В Киеве возле станции метро "Дарница" горели МАФы, подозревают поджог: фото и видео

      К ликвидации пожара привлекли семь единиц техники и 30 пожарных. Пожарным удалось обуздать пожар за несколько часов.


      Пожар на птицефабрике под Киевом

      К счастью, пострадавших от пожара нет. Ангар, который загорелся, был пуст.

      Пожар под Киевом

      Смотрите видео: под Киевом пылает птицефабрика

      Очевидцы сняли огромные столбы дыма: смотрите видео

      К слову, это уже второй пожар на Васильковской птицефабрике этим летом, аналогичная ситуация произошла 4 июня.

      blog_ava
      Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события
      сегодня
      815
      Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие Пожар ГСЧС
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 8 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      506
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 418
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 855
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 277
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук