Под Киевом нашли тело молодой мамы, которая накануне загадочно исчезла: фото

Вблизи Киева нашли тело молодой женщины Елены Лисовой. Она находилась в розыске с 15 октября.

Тело женщины обнаружили в Бориспольском районе, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".

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Правоохранители также нашли автомобиль жертвы – Range Rover.



Авто жертвы

Как Елена Лисовая исчезла?

Утром 15 октября Елена Лисовая завезла ребенка в детский сад и больше никто ее не видел. Женщина должна была поехать на работу.



Елена Лисовая

Подруге Елены пришло странное сообщение, что женщину похитил бывший муж, с которым она уже 5 лет в разводе. В сообщении было указано, что Лисовою удерживают в наручниках где-то в Бориспольском районе.

Еще вчера мужчину задержали полицейские, но отвечать на любые вопросы он отказывается.

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