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      Под Киевом нашли тело молодой мамы, которая накануне загадочно исчезла: фото

      138 Читати новину українською
      Под Киевом нашли тело молодой женщины
      Под Киевом нашли тело молодой женщины / npu.gov.ua

      Вблизи Киева нашли тело молодой женщины Елены Лисовой. Она находилась в розыске с 15 октября.

      Тело женщины обнаружили в Бориспольском районе, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".

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      Правоохранители также нашли автомобиль жертвы – Range Rover.

      київ кримінальні новини
      Авто жертвы

      Как Елена Лисовая исчезла?

      Утром 15 октября Елена Лисовая завезла ребенка в детский сад и больше никто ее не видел. Женщина должна была поехать на работу.

      олена лісова
      Елена Лисовая

      Подруге Елены пришло странное сообщение, что женщину похитил бывший муж, с которым она уже 5 лет в разводе. В сообщении было указано, что Лисовою удерживают в наручниках где-то в Бориспольском районе.

      Еще вчера мужчину задержали полицейские, но отвечать на любые вопросы он отказывается.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Полиция Криминальные новости
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