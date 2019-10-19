Под Киевом нашли тело молодой мамы, которая накануне загадочно исчезла: фото
Вблизи Киева нашли тело молодой женщины Елены Лисовой. Она находилась в розыске с 15 октября.
Тело женщины обнаружили в Бориспольском районе, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".
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Правоохранители также нашли автомобиль жертвы – Range Rover.
Авто жертвы
Как Елена Лисовая исчезла?
Утром 15 октября Елена Лисовая завезла ребенка в детский сад и больше никто ее не видел. Женщина должна была поехать на работу.
Елена Лисовая
Подруге Елены пришло странное сообщение, что женщину похитил бывший муж, с которым она уже 5 лет в разводе. В сообщении было указано, что Лисовою удерживают в наручниках где-то в Бориспольском районе.
Еще вчера мужчину задержали полицейские, но отвечать на любые вопросы он отказывается.
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