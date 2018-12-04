Под Киевом неизвестные из ружья обстреляли авто мэра Березани, – СМИ

2 декабря было совершено покушение на Владимира Тимченко, городского голову города Березань, Киевской области. Как выяснили журналисты, чиновник ехал за рулем автомобиля по автодороге Березань – Переяслав, однако через некоторое время его догнали неизвестные и произвели несколько выстрелов в авто мэра. В итоге тот попал в больницу.

Об этом пишет "Березанский медиацентр".

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Как нам стало известно, около 19:00 Владимир Григорьевич двигался за рулем автомобиля по автодороге Березань – Переяслав в направлении соседнего города. Уже на территории Переяслав-Хмельницкого района автомобиль мэра догнало авто с неизвестными лицами, из которого они совершили два выстрела по автомобилю Тимченко, вероятно, из обреза охотничьего ружья. Оба заряда картечи попали в машину. К счастью, Владимиру Григорьевичу удалось остаться невредимым и оторваться от преследователей,

– отмечают представители издания.

Как рассказали журналистам следователи из Переяслав-Хмельницкого райотдела полиции, по факту инцидента было возбуждено уголовное производство – правоохранители расследуют это дело как покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия. Сейчас идет следствие и оперативно-розыскные мероприятия.

По словам самого Тимченко, сейчас он находится в больнице, медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

Также городской голова Березани сообщил, что ему известно, кто является заказчиком преступления.

Добавим, Тимченко является главой Березани с 25 октября 2015 года. На выборы он шел как самовыдвиженец.