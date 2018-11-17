13:52
17 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Детей – на нары. Мостопад в России
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 ноября
      Вести.UA. Мифический царь Медведчук. Почему Добкин постоянно плачет
      Вєсті.UA
      20:44, 16 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Под Киевом неизвестные ограбили инкассаторов

      90 Читати новину українською
      Полиция ввела оперативный план "Перехват" из-за кражи кассет с денежными купюрами
      Полиция ввела оперативный план "Перехват" из-за кражи кассет с денежными купюрами / ua.censor.net

      В городе Ирпень под Киевом неизвестные ограбили инкассаторский автомобиль. Полиция ввела оперативный план "Перехват".

      Об этом сообщает "Информатор".

      Читайте также: Бездомный пострадал в результате взрыва на Золотых воротах в Киеве: фото

      Из автомобиля были похищены четыре кассеты с денежными купюрами, но конкретная сумма неизвестна.

      Сообщается, что преступники скрылись на внедорожнике черного цвета, но уже в 11:00 утра полиция нашла автомобиль.

      Смотрите видео с места ограбления инкассаторского автомобиля

      Напомним, что недавно в Днепре сотрудники полиции пытались задержать иностранцев-грабителей. Нарушители начали сопротивляться полицейским, поэтому правоохранители в ответ открыли огонь.

      Теги: Новости Украины Деньги Новости Киева Криминальные новости Полиция
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сегодня , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 85
      Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      сегодня , 12:00 Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      Блог Медіа 200
      Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      сегодня , 08:40 Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      Ольга Черненко 494
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 ноября , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 744
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      16 ноября , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 1460
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      "Мы стараемся не показывать полной силы": ВСУ – все ближе и ближе к Донецку
       30 сентября , 22:56
      Порошенко анонсировал изменения в Конституцию относительно статуса Крыма
       12 ноября , 19:08
      Российский концерн Калашников показал транспорт для гражданских и военных
       12 сентября , 15:35
      В сервисном центре МВД появилось кресло из автомобильных заглушек
       12 сентября , 19:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук