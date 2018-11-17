Под Киевом неизвестные ограбили инкассаторов

В городе Ирпень под Киевом неизвестные ограбили инкассаторский автомобиль. Полиция ввела оперативный план "Перехват".

Об этом сообщает "Информатор".

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Из автомобиля были похищены четыре кассеты с денежными купюрами, но конкретная сумма неизвестна.

Сообщается, что преступники скрылись на внедорожнике черного цвета, но уже в 11:00 утра полиция нашла автомобиль.

Смотрите видео с места ограбления инкассаторского автомобиля

Напомним, что недавно в Днепре сотрудники полиции пытались задержать иностранцев-грабителей. Нарушители начали сопротивляться полицейским, поэтому правоохранители в ответ открыли огонь.