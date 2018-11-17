Под Киевом неизвестные ограбили инкассаторов
В городе Ирпень под Киевом неизвестные ограбили инкассаторский автомобиль. Полиция ввела оперативный план "Перехват".
Об этом сообщает "Информатор".
Читайте также: Бездомный пострадал в результате взрыва на Золотых воротах в Киеве: фото
Из автомобиля были похищены четыре кассеты с денежными купюрами, но конкретная сумма неизвестна.
Сообщается, что преступники скрылись на внедорожнике черного цвета, но уже в 11:00 утра полиция нашла автомобиль.
Смотрите видео с места ограбления инкассаторского автомобиля
Напомним, что недавно в Днепре сотрудники полиции пытались задержать иностранцев-грабителей. Нарушители начали сопротивляться полицейским, поэтому правоохранители в ответ открыли огонь.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине12 октября , 13:25
"Мы стараемся не показывать полной силы": ВСУ – все ближе и ближе к Донецку30 сентября , 22:56
Порошенко анонсировал изменения в Конституцию относительно статуса Крыма12 ноября , 19:08
Российский концерн Калашников показал транспорт для гражданских и военных12 сентября , 15:35
В сервисном центре МВД появилось кресло из автомобильных заглушек12 сентября , 19:46