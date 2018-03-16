Под Киевом неизвестные совершили жестокое двойное убийство
В пгт Ирпень, что под Киевом, была убита семейная пара пенсионеров. Их тела нашли в собственном доме.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области.
"Вчера (15 марта - "24") в одном из частных домов в пгт Ирпень обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.
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Жертвами оказались 81-летний пенсионер и его 79-летняя жена. Тела в доме обнаружила девушка, которая снимала у них комнату. Отмечается, что семья жила бедно, поэтому неизвестно, за что их могли убить. Полиция устанавливает все возможные обстоятельства происшествия.
Источник: 24 Канал
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