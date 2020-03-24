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      Под Киевом обнаружили подпольный цех, в котором изготавливали антисептики: фото, видео

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      В селе под Киевом злоумышленники обустроили подпольный цех по изготовлению антисептиков. Организовали его в доме культуры, который не работает. Там правоохранители нашли уже готовую продукцию, сырье, записи с пропорциями, тару.

      Обнаружили подпольный цех полицейские Вышгородского района, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      Осмотрев помещение бывшего дома культуры села Козаровичи, правоохранители заметили в одной из комнат лабораторию.

      Во время обыска следователи обнаружили там

      • пластиковые цистерны с различными жидкостями;
      • оборудование для изготовления средства для дезинфекции;
      • блокноты с записями пропорций;
      • различные сосуды и этикетки на уже готовую расфасованную продукцию.

      На момент его обнаружения в подпольном цехе были двое людей, их задержали.

      Правоохранители выясняют всех причастных к организации подпольного бизнеса, пути происхождения сырья и способы сбыта готовых антисептиков.

      Полиция начала уголовное производство. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 тысяч необлагаемых минимумов (170 тысяч гривен). А также конфискация и уничтожение незаконно изготовленных товаров.

      Под Киевом обнаружили подпольный цех, в котором изготавливали антисептики: фото Нацполиции

      Разоблачение подпольного цеха по изготовлению антисептиков под Киевом: смотрите видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Киева Новости Украины Здоровье Полиция
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