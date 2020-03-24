Под Киевом обнаружили подпольный цех, в котором изготавливали антисептики: фото, видео

В селе под Киевом злоумышленники обустроили подпольный цех по изготовлению антисептиков. Организовали его в доме культуры, который не работает. Там правоохранители нашли уже готовую продукцию, сырье, записи с пропорциями, тару.

Обнаружили подпольный цех полицейские Вышгородского района, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Осмотрев помещение бывшего дома культуры села Козаровичи, правоохранители заметили в одной из комнат лабораторию.

Во время обыска следователи обнаружили там

пластиковые цистерны с различными жидкостями;

оборудование для изготовления средства для дезинфекции;

блокноты с записями пропорций;

различные сосуды и этикетки на уже готовую расфасованную продукцию.

На момент его обнаружения в подпольном цехе были двое людей, их задержали.

Правоохранители выясняют всех причастных к организации подпольного бизнеса, пути происхождения сырья и способы сбыта готовых антисептиков.

Полиция начала уголовное производство. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 тысяч необлагаемых минимумов (170 тысяч гривен). А также конфискация и уничтожение незаконно изготовленных товаров.

Под Киевом обнаружили подпольный цех, в котором изготавливали антисептики: фото Нацполиции

Разоблачение подпольного цеха по изготовлению антисептиков под Киевом: смотрите видео