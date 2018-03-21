Под Киевом открыли пекарню, где будут работать люди с синдромом Дауна
В Броварах под Киевом открыли пекарню, где будут работать люди с синдромом Дауна. И пока в мире это распространенная практика, в Украине таких проектов единицы.
Идея открыть социально полезный бизнес пришла родителям солнечного мальчика. Поняв, что в будущем их сыну будет негде работать, решили самостоятельно создать рабочее место для него и его одноклассников.
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Они имели возможность поехать на родину матери в Нидерланды, где им было бы проще устроить сына в жизни, решили позаимствовать тамошний опыт и создать условия здесь, на Киевщине. В голландском учебном центре выкупили специальное оборудование. Теперь учат детей здесь.
Сейчас они приезжают стажироваться один раз в две недели в пекарню, как только они закончат школу, должны перейти уже на рабочие места в кафе. Будут официанты, будут работать на кухне, и уборщиками, то есть будет ротация между ними,
– рассказал основатель пекарни Андрей Василенко.
Кафе планируют открыть уже в следующем году, и уже тогда трудоустроить туда первого взрослого с синдромом Дауна.
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