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Под Киевом открыли пекарню, где будут работать люди с синдромом Дауна

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В Броварах под Киевом открыли пекарню, где будут работать люди с синдромом Дауна. И пока в мире это распространенная практика, в Украине таких проектов единицы.

Идея открыть социально полезный бизнес пришла родителям солнечного мальчика. Поняв, что в будущем их сыну будет негде работать, решили самостоятельно создать рабочее место для него и его одноклассников.

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Они имели возможность поехать на родину матери в Нидерланды, где им было бы проще устроить сына в жизни, решили позаимствовать тамошний опыт и создать условия здесь, на Киевщине. В голландском учебном центре выкупили специальное оборудование. Теперь учат детей здесь.

Сейчас они приезжают стажироваться один раз в две недели в пекарню, как только они закончат школу, должны перейти уже на рабочие места в кафе. Будут официанты, будут работать на кухне, и уборщиками, то есть будет ротация между ними,
– рассказал основатель пекарни Андрей Василенко.

Кафе планируют открыть уже в следующем году, и уже тогда трудоустроить туда первого взрослого с синдромом Дауна.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Киева Новости Украины Дети Здоровье
Источник: 24 Канал
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