Под Киевом перевернулась маршрутка: есть пострадавшие – фото
В пятницу, 21 декабря, вблизи села Плюты, что в Киевской области, перевернулась маршрутка с пассажирами. В результате 8 человек получили травмы.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
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Известно, что ДТП произошло около 7 утра. Кроме того, на момент аварии в салоне автобуса находились 30 человек.
На Киевщине перевернулась маршрутка // Фото: Национальная полиция
Из-за гололеда водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. По предварительным данным, 8 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, они доставлены в больницу,
– говорится в сообщении.
8 человек получили травмы в результате ДТП // Фото: Национальная полиция
Сейчас на месте аварии работают следственно-оперативная группа и кареты скорой помощи.
К слову, последствия аварии, произошедшей еще утром 20 декабря на Житомирской трассе на выезде из Киева, к вечеру того же дня еще не удалось ликвидировать. В частности, здесь продолжают в огромной пробке стоять машины, даже пожарные.