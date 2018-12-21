Под Киевом перевернулась маршрутка: есть пострадавшие – фото

В пятницу, 21 декабря, вблизи села Плюты, что в Киевской области, перевернулась маршрутка с пассажирами. В результате 8 человек получили травмы.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Известно, что ДТП произошло около 7 утра. Кроме того, на момент аварии в салоне автобуса находились 30 человек.

На Киевщине перевернулась маршрутка // Фото: Национальная полиция

Из-за гололеда водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. По предварительным данным, 8 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, они доставлены в больницу,

– говорится в сообщении.

8 человек получили травмы в результате ДТП // Фото: Национальная полиция

Сейчас на месте аварии работают следственно-оперативная группа и кареты скорой помощи.

К слову, последствия аварии, произошедшей еще утром 20 декабря на Житомирской трассе на выезде из Киева, к вечеру того же дня еще не удалось ликвидировать. В частности, здесь продолжают в огромной пробке стоять машины, даже пожарные.