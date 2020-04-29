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      Под Киевом пьяный водитель "скорой" устроил ДТП: фото

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      ДТП со скорой на трассе Киев - Харьков 29 апреля 2020
      Авто скорой попало в ДТП под Киевом / фото патрульной полиции

      На автотрассе Киев – Харьков у поворота на Переяслав (раньше Переяслав-Хмельницкий) 29 апреля произошло ДТП с участием скорой. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что вероятным виновником является именно водитель кареты скорой помощи. Более того, у него были явные признаки алкогольного опьянения.

      Об аварии, которая случилась в 90 километрах от Киева, сообщает патрульная полиция Киевской области.

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      Правоохранители установили, что водитель автомобиля скорой осуществлял выезд со второстепенной дороги. В этот момент он не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen LT35, который ехал по главной дороге. Как следствие, произошло столкновение.

      В результате аварии получили травмы двое фельдшеров скорой помощи. Их сразу же отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь.

      Общаясь с водителем скорой помощи, патрульные обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Более того, он даже не имел при себе удостоверения водителя.

      ДТП під Києвом, аварія зі швидкою
      У водителя скорой, который организовал ДТП под Киевом, явные признаки алкогольного опьянения / фото патрульной полиции

      На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Дальше делом займутся следователи, которые и установят все детали аварии.

      ДТП зі швидкою, аварія під Києвом
      В результате аварии под Киевом пострадали двое фельдшеров скорой / фото патрульной полиции

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Постраждалі Аварии и ДТП
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