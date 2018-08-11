Под Киевом полицейские сняли маршрутку с рейса из-за пьяного водителя

В поселке Чабаны под Киевом, полицейские остановили автомобиль "Мерседес Бенц Спринтер". За рулем находился 43-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние водителя подтвердил и результат медицинского освидетельствования.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что транспортное средство осуществляло перевозку пассажиров из столицы в Боярку. На момент остановки людей в салоне не было.

"Водителя полицейские сняли с маршрута и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП – управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции. В дальнейшем меру наказания пьяного маршрутчика определит суд", – отметили в полиции.