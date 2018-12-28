Под Киевом построят крупнейший в Европе завод по производству стекла
Новый мощный завод по производству стекла будут строить за счет американских инвестиций. Руководителем проекта был назначен президент группы компаний "Агромат" Александра Моляко.
Об этом сообщил Национальный Промышленный Портал.
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В Киевской области в следующем году начнется строительство крупнейшего в Европе завода по производству стекла мощностью 600 тонн в сутки, в который будет инвестировано более 300 млн евро.
По словам руководителя проекта, сейчас в Украине вообще не производят стекла – весь материал импортный.
Строительство такого завода, во-первых, снизит себестоимость самого сооружения, во-вторых, даст толчок строительной отрасли Украины,
– отметил он.
Отмечается, что строительство предприятия продлится около двух лет. Точное размещение будущего завода пока неизвестно. Однако уже через месяц инвесторы сделают официальное объявление о начале строительства.