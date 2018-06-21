Под Киевом произошло смертельное ДТП: жуткие фото

В Березани неподалеку от Киева на Харьковской трассе внедорожник Mercedes врезался в автобус, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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Жуткое ДТП под Киевом на Харьковской трассе: в Березани на развороте "Мерседес" на огромной скорости врезался в автобус, убив водителя,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что внедорожник от сильного удара отлетел на 80 метров в отбойник.

Также сообщается, что пассажир и водитель Mercedes находятся в тяжелом состоянии. Водителя автобуса пришлось извлекать спасателям ГСЧС.



В Березани под Киевом произошло смертельное ДТП



Под Киевом в результате ДТП погиб водитель автобуса



Поід Киевом Mercedes врезался в автобус



На Киевщине произошла жуткая авария