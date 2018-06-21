Под Киевом произошло смертельное ДТП: жуткие фото
В Березани неподалеку от Киева на Харьковской трассе внедорожник Mercedes врезался в автобус, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
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Жуткое ДТП под Киевом на Харьковской трассе: в Березани на развороте "Мерседес" на огромной скорости врезался в автобус, убив водителя,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что внедорожник от сильного удара отлетел на 80 метров в отбойник.
Также сообщается, что пассажир и водитель Mercedes находятся в тяжелом состоянии. Водителя автобуса пришлось извлекать спасателям ГСЧС.
В Березани под Киевом произошло смертельное ДТП
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