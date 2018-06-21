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Под Киевом произошло смертельное ДТП: жуткие фото

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Под Киевом произошло смертельное ДТП
Под Киевом произошло смертельное ДТП / Фото з Facebook

В Березани неподалеку от Киева на Харьковской трассе внедорожник Mercedes врезался в автобус, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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Жуткое ДТП под Киевом на Харьковской трассе: в Березани на развороте "Мерседес" на огромной скорости врезался в автобус, убив водителя,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что внедорожник от сильного удара отлетел на 80 метров в отбойник.

Также сообщается, что пассажир и водитель Mercedes находятся в тяжелом состоянии. Водителя автобуса пришлось извлекать спасателям ГСЧС.


В Березани под Киевом произошло смертельное ДТП


Под Киевом в результате ДТП погиб водитель автобуса


Поід Киевом Mercedes врезался в автобус


На Киевщине произошла жуткая авария


Под Киевом в результате столкновения Mercedes и автобуса, погиб человек

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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