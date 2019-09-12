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      Под Киевом сгорели 3 дома и 5 авто из-за поджога травы: шокирующие фото

      5 Читати новину українською
      Пожар на Киевщине
      Пожар на Киевщине / Нацполиция

      В селе Любимовка, что в Вышгородском районные, вследствие сжигания травы сгорели три дома, пять авто, три гаража и трактор.

      По данным полиции, виновником возгорания стал 42-летний местный житель, который сжигал сухую траву на своем участке.

      К слову: В 50 километрах от Чернобыля горит лесная подстилка: пожар тушит авиация

      Огонь быстро перекинулся к соседям и охватил более полутысячи квадратных метров. Сейчас на виновника открыли уголовное производство.

      пожежа києва
      Последствия поджога травы под Киевом

      Кроме обычного штрафа мужчина может на три года сесть за решетку. К счастью, в результате пожара обошлось без погибших, а вот будет ли виновник  восстанавливать жилье соседям будет за свой счет, установит суд.

      трава підпал
      В результате пожара сгорели три дома

      підпал трави
      На виновника открыли уголовное производство

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Пожар
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