Под Киевом сгорели 3 дома и 5 авто из-за поджога травы: шокирующие фото
В селе Любимовка, что в Вышгородском районные, вследствие сжигания травы сгорели три дома, пять авто, три гаража и трактор.
По данным полиции, виновником возгорания стал 42-летний местный житель, который сжигал сухую траву на своем участке.
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Огонь быстро перекинулся к соседям и охватил более полутысячи квадратных метров. Сейчас на виновника открыли уголовное производство.
Последствия поджога травы под Киевом
Кроме обычного штрафа мужчина может на три года сесть за решетку. К счастью, в результате пожара обошлось без погибших, а вот будет ли виновник восстанавливать жилье соседям будет за свой счет, установит суд.
В результате пожара сгорели три дома
На виновника открыли уголовное производство