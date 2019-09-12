Под Киевом сгорели 3 дома и 5 авто из-за поджога травы: шокирующие фото

В селе Любимовка, что в Вышгородском районные, вследствие сжигания травы сгорели три дома, пять авто, три гаража и трактор.

По данным полиции, виновником возгорания стал 42-летний местный житель, который сжигал сухую траву на своем участке.

К слову: В 50 километрах от Чернобыля горит лесная подстилка: пожар тушит авиация

Огонь быстро перекинулся к соседям и охватил более полутысячи квадратных метров. Сейчас на виновника открыли уголовное производство.



Последствия поджога травы под Киевом

Кроме обычного штрафа мужчина может на три года сесть за решетку. К счастью, в результате пожара обошлось без погибших, а вот будет ли виновник восстанавливать жилье соседям будет за свой счет, установит суд.



В результате пожара сгорели три дома