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      Под Киевом Skoda влетела в рекламный щит – водитель погиб на месте: фото, видео

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      Под Киевом Skoda влетела в рекламный щит – водитель погиб на месте: фото, видео
      Под Киевом Skoda влетела в рекламный щит – водитель погиб на месте: фото, видео / Информатор

      31 марта на выезде из села Чабаны произошло смертельное ДТП. Автомобиль Skoda занесло, в результате чего машина на полной скорости врезалась в рекламный щит. В салоне был водитель и пассажир. Первый, к сожалению, погиб на месте.

      Спасатели вырезали из салона пассажира. Об этом сообщает Информатор с места аварии. Друзья погибшего рассказали, что он вместе с другом ехал из села Хотив в Киев.

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      На выезде из Чабанов мужчина пошел на двойной обгон и, попав колесом в яму, не справился с управлением. Вследствие чего авто развернуло и ударило о щит. Наибольший удар принял на себя водитель, он умер не приходя в сознание.

      Смотрите видео с места ДТП:

      Также серьезно пострадал и пассажир, которого из искореженной Skoda вырезали спасатели. После травмированного пассажира доставили в больницу, в которой медики борются за его жизнь.

      За життя постраждалого пасажира борються медики
      За жизнь пострадавшего пассажира борются медики

      На место смертельного ДТП приехало много односельчан погибшего, которые утверждали, что авария произошла из-за плохой дороги.

      Від отриманих травм 55-ти річний водій загинув на місці
      От полученных травм 55-летний водитель погиб на месте

      Они говорят, что водитель Skoda попал в яму при обгоне, после чего потерял управление. На месте работали правоохранители, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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