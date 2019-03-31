Под Киевом Skoda влетела в рекламный щит – водитель погиб на месте: фото, видео

31 марта на выезде из села Чабаны произошло смертельное ДТП. Автомобиль Skoda занесло, в результате чего машина на полной скорости врезалась в рекламный щит. В салоне был водитель и пассажир. Первый, к сожалению, погиб на месте.

Спасатели вырезали из салона пассажира. Об этом сообщает Информатор с места аварии. Друзья погибшего рассказали, что он вместе с другом ехал из села Хотив в Киев.

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На выезде из Чабанов мужчина пошел на двойной обгон и, попав колесом в яму, не справился с управлением. Вследствие чего авто развернуло и ударило о щит. Наибольший удар принял на себя водитель, он умер не приходя в сознание.

Смотрите видео с места ДТП:

Также серьезно пострадал и пассажир, которого из искореженной Skoda вырезали спасатели. После травмированного пассажира доставили в больницу, в которой медики борются за его жизнь.



За жизнь пострадавшего пассажира борются медики

На место смертельного ДТП приехало много односельчан погибшего, которые утверждали, что авария произошла из-за плохой дороги.



От полученных травм 55-летний водитель погиб на месте

Они говорят, что водитель Skoda попал в яму при обгоне, после чего потерял управление. На месте работали правоохранители, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.

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